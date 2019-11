Na otvorení výstavy Vizuály zmeny pokrstili monografiu autora loga VPN

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Magda Borodáčová Foto: TASR/Magda Borodáčová

Bratislava 4. novembra (TASR) - Vizuály zmeny je názov grafickej výstavy pri príležitosti 30. výročia Novembra '89, ktorú otvorili v pondelok v Bratislave. Vo výkladoch galérie Bohéma na Námestí SNP sú inštalované grafické vizuály krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré boli súčasťou politických udalostí v roku 1989, doplnené o dobové fotografie slovenských fotografov Jána Lőrincza, Jany Šebestovej, Andreja Zemana a poľského fotografa Jaceka Borońa. Výstave, ktorú pripravilo Slovenské centrum dizajnu (SCD), dominujú tri logá = tri symboly revolučných hnutí zo Slovenska, Českej republiky a z Poľska. Maďarská republika vzhľadom na inú vizuálnu stratégiu je predstavená formou dobových fotografií a trikolóry, ktorá poukazuje na národnú príslušnosť, no nie politickú spriaznenosť.Slovenský grafický dizajnér Karol Rosmány navrhol logo Verejnosť proti násiliu (VPN) na vrchole svojej kariéry.povedala pre TASR Silvia Kružliaková z SCD, ktorá je kurátorkou výstavy spolu s Gabrielou Ondrišákovou a Palom Bálikom z Vysokej školy výtvarných umení.poznamenala Ondrišáková.Český grafik a typograf Pavel Šťastný začínal svoju profesionálnu dráhu vytvorením loga pre Občanské fórum (OF).uviedol pre médiá Šťastný, ktorý známe logo vytvoril ako 24-ročný študent grafiky. So svojím slovenským kolegom Karolom Rosmánym sa stretol až po 30 rokoch.povedal pre TASR Šťastný.Jerzy Janiszewski, svetoznámy poľský grafický dizajnér, je autorom loga odborových štrajkov Solidarność z roku 1980, ktoré sa aj o deväť rokov neskôr stalo symbolom revolučných zmien v Poľsku. Inštalácia výstavy vo výkladoch v bývalom obchodnom dome Dunaj na Námestí SNP je symbolickým odkazom k miestu konania veľkých novembrových demonštrácií, ktoré znamenali pád komunistického režimu a nástup demokracie. Logá revolučných hnutí sú na výstave prezentované nielen ako samostatné značky, ale aj ako súčasť dobových tlačovín a fotografií z ulíc vo forme reprodukcií.Súčasťou vernisáže bol tiež krst monografie Karola Rosmányho, ktorá vyšla pri príležitosti 80. narodenín grafického dizajnéra. Rosmányho autorské dielo, ktoré predstavuje jeho celoživotnú tvorbu log, značiek, knižných obalov či plagátov, uviedol do života jeden z aktérov revolučných zmien v Novembri '89 Ladislav Snopko.konštatoval krstný otec monografie, ktorú pokrstili zvukom štrngania kľúčov. Kniha sumarizujúca skoro celú tvorbu Karola Rosmányho by sa mala dostať do knižníc i do škôl.uzavrela Kružliaková.