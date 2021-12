Na otvorenie sa pripravuje aj Tatranská Lomnica, spustí prevádzku kabínových a sedačkových lanoviek

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.12.2021 (Webnoviny.sk) - Vo Vysokých Tatrách sa bude od soboty lyžovať po Štrbskom Plese už aj v Tatranskej Lomnici, otvorené budú aj kabínkové a sedačkové lanovky. Lyžiarske stredisko odštartuje prevádzku na línii zjazdoviek z Čučoriedok do Tatranskej Lomnice.Ako vo štvrtok informoval riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský, kapacita kabínkových lanoviek bude obmedzená na 25 percent. Stredisko bude v prevádzke v režime OP (očkovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19). Príslušné doklady chcú kontrolovať pri pokladnici aj vstupe do strediska.Lyžiarske stredisko bude v prevádzke denne od 8:30 od 15:30. „V snahe minimalizovať kolízne situácie bude pre výstup skialpinistov po zjazdovkách v Tatranskej Lomnici vyhradený čas od 13:00 do 16:00. Prevádzkovateľ strediska zároveň apeluje na dodržiavanie pravidiel bezpečného pohybu skialpinistov po zjazdovkách vrátane výstupových trás,“ upozornil Slavkovský.Na Štrbskom Plese sa od uplynulého víkendu lyžuje na troch zjazdovkách, otvorené sú vleky aj sedačková lanovka Mostíky.