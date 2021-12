Darčeky, ktoré platia za vás. Vianočné tipy na najlepšie platobné darčeky, aj na poslednú chvíľu

Platobný náramok Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Ideálnym platobným darčekom je Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC. Vo svojej, zatiaľ poslednej, šiestej generácii pridal celosvetovo najpopulárnejší chytrý náramok ďalšie skvelé funkcie. Zaznamenáva všetky športové aktivity, monitoruje zdravie a stráži kvalitu spánku aj hladinu kyslíka v krvi. Najväčšou novinkou je možnosť platenia vďaka zabudovanému NFC čipu. Dajú sa s ním vykonávať bezkontaktné platby jednoduchým priložením k terminálu. Stačí iba vložiť detaily z karty Mastercard do aplikácie Xiaomi Wear a token sa uloží do zariadenia. Odporúčaná cena je 32 EUR.Veľmi elegantné je platenie pomocou platobného prsteňa. Ten oproti iným spôsobom platenia ponúka množstvo výhod. Platobný prsteň, ktorý máme priamo pri sebe, tiež slúži ako výborný módny doplnok. Na rozdiel od iných nositeľných zariadení je podstatne lacnejší a tým aj dostupnejší. Je vyrobený z kvalitnej keramiky, takže sa len tak nepoškriabe a je vodeodolný. Môžete ho teda používať kedykoľvek a za takmer akýchkoľvek podmienok. Obrovskou výhodou je to, že prsteň nie je potrebné nabíjať, stačí ho jednorazovo aktivovať cez mobilnú aplikáciu. Cena je 69 EUR.Ak vám prsteň alebo iné nositeľné zariadenie nevyhovuje, potom sú pre vás tou správnou voľbou módne doplnky Laks – u nás doteraz neobjavený a neznámy tovar. Okrem náramkov, hodiniek, športových príveskov, prsteňov a ďalších, ponúkajú napríklad aj kľúčenky s funkciou bezkontaktných platieb. Všetky ponúkané zariadenia fungujú samostatne a nepotrebujú pri sebe žiadne batérie, nabíjačky alebo chytré telefóny. Originalita platenia pomocou kľúčenky je zaručená. Cena platobných doplnkov sa pohybuje okolo 30 EUR.Smart hodiniek podporujúcich bezkontaktné platby existuje veľké množstvo. Jediné, čo hodinky na sprostredkovanie platieb potrebujú, je zabudovaný NFC čip, do ktorého si môžete uložiť svoju tokenizovanú platobnú kartu a to je dnes možné pri väčšine nových generácií smart hodiniek všetkých možných značiek. Potom už môžete platiť kdekoľvek, kde majú bezkontaktný platobný terminál, stačí si len vyhrnúť rukáv. Ceny smart hodiniek sú rôzne, začínajú od 115 EUR a siahajú až ku 1 300 EUR.