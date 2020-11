Na oznámenie výšky dôchodku z cudziny majú penzisti už len týždeň, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Vyplniť treba elektronický formulár

Najnižšie dôchodky dostanú najviac

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.11.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa opätovne pripomína poberateľom dôchodku, že do 15. novembra tohto roka sú povinní oznámiť sumu naposledy vyplateného dôchodku z cudziny. Tento údaj od nich poisťovňa potrebuje pre výpočet výšky trinásteho dôchodku, ktorý bude vyplácať v decembrových výplatných termínoch.Na oznamovanie sumy dôchodku z cudziny je potrebné použiť elektronický formulár dostupný na webovom sídle Sociálnej poisťovne. Poisťovňa na to upozornila v tlačovej správe.Na oznámenie výšky poberaného dôchodku z cudziny tak ostáva už len týždeň. "Dôležité je formulár vyplniť a odoslať do 15. novembra 2020 aj preto, aby trinásty dôchodok nebol vyplatený vo vyššej sume, ako stanovuje zákon. Poberateľovi dôchodku, ktorému sa vyplatí 13. dôchodok vo vyššej sume, inak vznikne povinnosť vrátiť čiastku, ktorá nemala byť vyplatená," upozornila poisťovňa.Jeden milión 426-tisíc penzistov dostane v decembri tohto roka zo Sociálnej poisťovne trinásty dôchodok v sume od 50 eur do 300 eur. Základná výška trinásteho dôchodku v sume 300 eur sa znižuje o čiastku, ktorá tvorí 36 percent z rozdielu medzi individuálnou výškou dôchodku (alebo úhrnom dôchodkov, vrátane dôchodku zo zahraničia) a sumou 214,83 eura (terajšia úroveň životného minima).Nárok na 300-eurovú trinástu penziu budú mať tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodkovú dávku vo výške 214,80 eura a menej. Pri penzii v sume 909,28 eura a viac dosiahne trinásty dôchodok 50 eur. Na trináste dôchodky by sa malo v tomto roku vynaložiť 310 miliónov eur.