Maďarsko zavedie najprísnejšie opatrenia proti COVID-19, Orbán vyhlási celoštátny zákaz vychádzania

Donáška a dištančné vyučovanie

Núdzový stav

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.11.2020 (Webnoviny.sk) - Maďarská vláda ohlásila doteraz najprísnejšie opatrenia na spomalenie šírenia pandémie koronavírusu . Premiér Viktor Orbán v pondelok prostredníctvom videa na Facebooku oznámil, že sa uplatní celoštátny zákaz vychádzania od 20:00 do 5:00 s výnimkou dochádzania do práce.Reštaurácie budú môcť realizovať iba donášku, športové podujatia sa budú konať bez divákov a rodinné stretnutia budú obmedzené na 10 osôb, uviedol Orbán. Zároveň sa uplatní všeobecný zákaz podujatí.Na maďarských univerzitách a stredných školách sa bude vyučovať prostredníctvom internetu, ale predškolské zariadenia a základné školy pre deti vo veku do 14 rokov zostanú otvorené. Zdravotníci, učitelia a opatrovatelia detí sa budú každý týždeň testovať na koronavírus.Najnovšie opatrenia začnú platiť od utorka od polnoci a trvať budú 30 dní, ale je možné ich predĺžiť, povedal Orbán. Očakáva sa, že maďarský parlament v utorok schváli vyhlásenie núdzového stavu na 90 dní.Séria opatrení v Maďarsku prichádza po tom, ako v krajine v uplynulom týždni zaznamenali rekordný počet hospitalizácií a úmrtí. V sobotu v krajine na ochorenie COVID-19 zomrelo 107 ľudí, čo bolo najviac od vypuknutia pandémie. V utorok v krajine zaznamenali rekordný počet hospitalizovaných pacientov s koronavírusom, a to viac ako 6-tisíc.