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05. augusta 2026
Na pamätníku Pobjednik slávnostne odhalili mená slovenských vojakov. Zahynuli pri plnení úloh v misii UNPROFOR
Tagy: Mierová misia UNFICYP Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Pamätník UNTSO Vojenská misia
Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár pri tejto príležitosti zdôraznil, že mier nie je samozrejmosťou, ale hodnotou, ktorú treba neustále chrániť a presadzovať. Slovensko si v Chorvátsku uctilo ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár pri tejto príležitosti zdôraznil, že mier nie je samozrejmosťou, ale hodnotou, ktorú treba neustále chrániť a presadzovať.
Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku dvoch Slovenských vojakov, ktorí zahynuli pri plnení úloh v mierovej misii Organizácie Spojených národov (OSN) UNPROFOR v bývalej Juhoslávii. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí.
Na pamätníku Pobjednik v oblasti Ljubovo v stredu slávnostne odhalili mená rotmajstra Igora Riga a čatára Vladimíra Grmana. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) pri tejto príležitosti zdôraznil, že mier nie je samozrejmosťou, ale hodnotou, ktorú treba neustále chrániť a presadzovať.
„Práve preto si s úctou pripomíname odvahu slovenských vojakov, ktorí v službe pod vlajkou OSN obetovali vlastné životy pri ochrane tých najzraniteľnejších. Ich odkaz zostáva trvalou súčasťou novodobej histórie SR a zdôrazňuje význam spoločného úsilia o zachovanie mieru a medzinárodnej bezpečnosti,“ vyhlásil Blanár.
Na spomienkovom podujatí vzdali úctu padlým aj prezident Únie vojnových veteránov SR Pavel Marko a veľvyslankyňa SR v Chorvátsku Hana Kováčová. Odhalenie mien slovenských vojakov na pamätníku v Chrovátsku je podľa Blanára výsledkom dlhodobej spolupráce ministerstva s Úniou vojnových veteránov SR a chorvátskych partnerov.
„Je našou povinnosťou zachovávať pamiatku vojakov, ktorí slúžili vlasti a medzinárodnému spoločenstvu s najvyšším nasadením. Som rád, že sa ich mená natrvalo zaradili medzi tých, na ktorých sa s úctou spomína aj v Chorvátsku,“ dodal minister. Rezort diplomacie pripomenul, že Slovensko sa do mierových operácií OSN zapája už od samého začiatku.
„Misia UNPROFOR v bývalej Juhoslávii v rokoch 1993 až 1996 bola prvou zahraničnou mierovou misiou v rámci našej samostatnej štátnosti. Slovenský ženijný prápor pôsobil najskôr v Chorvátsku a neskôr tiež v Bosne a Hercegovine, kde sa podieľal na plnení úloh zameraných na podporu mieru a ochranu civilného obyvateľstva,“ priblížilo ministerstvo.
Od roku 1993 Slovensko neustále prispieva do mierových misií prostredníctvom príslušníkov ozbrojených síl a tiež Policajného zboru. Slováci doposiaľ pôsobili v 16 misiách na štyroch kontinentoch. Slúžilo v nich viac ako 13-tisíc vojakov a príslušníkov ozbrojených zložiek. V súčasnosti Slovensko prispieva do misií UNFICYP na Cypre a UNTSO na Blízkom východe.
Zdroj: SITA.sk - Na pamätníku Pobjednik slávnostne odhalili mená slovenských vojakov. Zahynuli pri plnení úloh v misii UNPROFOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku dvoch Slovenských vojakov, ktorí zahynuli pri plnení úloh v mierovej misii Organizácie Spojených národov (OSN) UNPROFOR v bývalej Juhoslávii. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí.
Na pamätníku Pobjednik v oblasti Ljubovo v stredu slávnostne odhalili mená rotmajstra Igora Riga a čatára Vladimíra Grmana. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) pri tejto príležitosti zdôraznil, že mier nie je samozrejmosťou, ale hodnotou, ktorú treba neustále chrániť a presadzovať.
Odhalenie mien slovenských vojakov
„Práve preto si s úctou pripomíname odvahu slovenských vojakov, ktorí v službe pod vlajkou OSN obetovali vlastné životy pri ochrane tých najzraniteľnejších. Ich odkaz zostáva trvalou súčasťou novodobej histórie SR a zdôrazňuje význam spoločného úsilia o zachovanie mieru a medzinárodnej bezpečnosti,“ vyhlásil Blanár.
Na spomienkovom podujatí vzdali úctu padlým aj prezident Únie vojnových veteránov SR Pavel Marko a veľvyslankyňa SR v Chorvátsku Hana Kováčová. Odhalenie mien slovenských vojakov na pamätníku v Chrovátsku je podľa Blanára výsledkom dlhodobej spolupráce ministerstva s Úniou vojnových veteránov SR a chorvátskych partnerov.
Úlohy zamerané na ochranu obyvateľov
„Je našou povinnosťou zachovávať pamiatku vojakov, ktorí slúžili vlasti a medzinárodnému spoločenstvu s najvyšším nasadením. Som rád, že sa ich mená natrvalo zaradili medzi tých, na ktorých sa s úctou spomína aj v Chorvátsku,“ dodal minister. Rezort diplomacie pripomenul, že Slovensko sa do mierových operácií OSN zapája už od samého začiatku.
„Misia UNPROFOR v bývalej Juhoslávii v rokoch 1993 až 1996 bola prvou zahraničnou mierovou misiou v rámci našej samostatnej štátnosti. Slovenský ženijný prápor pôsobil najskôr v Chorvátsku a neskôr tiež v Bosne a Hercegovine, kde sa podieľal na plnení úloh zameraných na podporu mieru a ochranu civilného obyvateľstva,“ priblížilo ministerstvo.
Od roku 1993 Slovensko neustále prispieva do mierových misií prostredníctvom príslušníkov ozbrojených síl a tiež Policajného zboru. Slováci doposiaľ pôsobili v 16 misiách na štyroch kontinentoch. Slúžilo v nich viac ako 13-tisíc vojakov a príslušníkov ozbrojených zložiek. V súčasnosti Slovensko prispieva do misií UNFICYP na Cypre a UNTSO na Blízkom východe.
Zdroj: SITA.sk - Na pamätníku Pobjednik slávnostne odhalili mená slovenských vojakov. Zahynuli pri plnení úloh v misii UNPROFOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Mierová misia UNFICYP Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Pamätník UNTSO Vojenská misia
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