Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hortenzia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. augusta 2026

Na pamätníku Pobjednik slávnostne odhalili mená slovenských vojakov. Zahynuli pri plnení úloh v misii UNPROFOR


Tagy: Mierová misia UNFICYP Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Pamätník UNTSO Vojenská misia

Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár pri tejto príležitosti zdôraznil, že mier nie je samozrejmosťou, ale hodnotou, ktorú treba neustále chrániť a presadzovať. Slovensko si v Chorvátsku uctilo ...



Zdieľať
blanar22 5.8.2026 (SITA.sk) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár pri tejto príležitosti zdôraznil, že mier nie je samozrejmosťou, ale hodnotou, ktorú treba neustále chrániť a presadzovať.


Slovensko si v Chorvátsku uctilo pamiatku dvoch Slovenských vojakov, ktorí zahynuli pri plnení úloh v mierovej misii Organizácie Spojených národov (OSN) UNPROFOR v bývalej Juhoslávii. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí.

Na pamätníku Pobjednik v oblasti Ljubovo v stredu slávnostne odhalili mená rotmajstra Igora Riga a čatára Vladimíra Grmana. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) pri tejto príležitosti zdôraznil, že mier nie je samozrejmosťou, ale hodnotou, ktorú treba neustále chrániť a presadzovať.

Odhalenie mien slovenských vojakov


„Práve preto si s úctou pripomíname odvahu slovenských vojakov, ktorí v službe pod vlajkou OSN obetovali vlastné životy pri ochrane tých najzraniteľnejších. Ich odkaz zostáva trvalou súčasťou novodobej histórie SR a zdôrazňuje význam spoločného úsilia o zachovanie mieru a medzinárodnej bezpečnosti,“ vyhlásil Blanár.

Na spomienkovom podujatí vzdali úctu padlým aj prezident Únie vojnových veteránov SR Pavel Marko a veľvyslankyňa SR v Chorvátsku Hana Kováčová. Odhalenie mien slovenských vojakov na pamätníku v Chrovátsku je podľa Blanára výsledkom dlhodobej spolupráce ministerstva s Úniou vojnových veteránov SR a chorvátskych partnerov.

Úlohy zamerané na ochranu obyvateľov


„Je našou povinnosťou zachovávať pamiatku vojakov, ktorí slúžili vlasti a medzinárodnému spoločenstvu s najvyšším nasadením. Som rád, že sa ich mená natrvalo zaradili medzi tých, na ktorých sa s úctou spomína aj v Chorvátsku,“ dodal minister. Rezort diplomacie pripomenul, že Slovensko sa do mierových operácií OSN zapája už od samého začiatku.

„Misia UNPROFOR v bývalej Juhoslávii v rokoch 1993 až 1996 bola prvou zahraničnou mierovou misiou v rámci našej samostatnej štátnosti. Slovenský ženijný prápor pôsobil najskôr v Chorvátsku a neskôr tiež v Bosne a Hercegovine, kde sa podieľal na plnení úloh zameraných na podporu mieru a ochranu civilného obyvateľstva,“ priblížilo ministerstvo.

Od roku 1993 Slovensko neustále prispieva do mierových misií prostredníctvom príslušníkov ozbrojených síl a tiež Policajného zboru. Slováci doposiaľ pôsobili v 16 misiách na štyroch kontinentoch. Slúžilo v nich viac ako 13-tisíc vojakov a príslušníkov ozbrojených zložiek. V súčasnosti Slovensko prispieva do misií UNFICYP na Cypre a UNTSO na Blízkom východe.


Zdroj: SITA.sk - Na pamätníku Pobjednik slávnostne odhalili mená slovenských vojakov. Zahynuli pri plnení úloh v misii UNPROFOR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierová misia UNFICYP Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Pamätník UNTSO Vojenská misia
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (5. august 2026): Nízka hladina Dunaja, Trumpov nový helipad, zničený kostol a ranč Zorro

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 