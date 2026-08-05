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05. augusta 2026
Top foto dňa (5. august 2026): Nízka hladina Dunaja, Trumpov nový helipad, zničený kostol a ranč Zorro
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (5. august 2026): Nízka hladina Dunaja v Bratislave, výstavba Trumpovho nového helipadu pri Bielom dome, zničený kostol v Libanone a bývalý ranč Zorro Jeffreyho Epsteina. [photo id="2470597" ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (5. august 2026): Nízka hladina Dunaja v Bratislave, výstavba Trumpovho nového helipadu pri Bielom dome, zničený kostol v Libanone a bývalý ranč Zorro Jeffreyho Epsteina.
[photo id="2470597" /]
Top foto dňa (5. august 2026): Nízka hladina Dunaja v Bratislave, výstavba Trumpovho nového helipadu pri Bielom dome, zničený kostol v Libanone a bývalý ranč Zorro Jeffreyho Epsteina.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (5. august 2026): Nízka hladina Dunaja, Trumpov nový helipad, zničený kostol a ranč Zorro © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2470597" /]
Top foto dňa (5. august 2026): Nízka hladina Dunaja v Bratislave, výstavba Trumpovho nového helipadu pri Bielom dome, zničený kostol v Libanone a bývalý ranč Zorro Jeffreyho Epsteina.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-5-august-2026/">Top foto dňa (5. august 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (5. august 2026): Nízka hladina Dunaja, Trumpov nový helipad, zničený kostol a ranč Zorro © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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