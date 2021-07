Na pamiatku obetí COVID-19 vysadia v lipy, stromy budú symbolicky žiť a dýchať za zosnulých

V Banskobystrickom kraji vysadia lipy ako poctu ľuďom, ktorí podľahli ochoreniu COVID-19. Ako informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, majestátne stromy budú nasledujúce stáročia symbolicky žiť a dýchať za zosnulých.

6.7.2021 (Webnoviny.sk) -Občianske združenie plánuje v mestách a obciach po celom Slovensku budovať jednotné symbolické živé pietne miesta, ktoré budú aj nasledujúcim generáciám slúžiť ako mementá dnešnej doby.Pôjde o výsadbu majestátnych líp, ktoré by sa mali dožiť stoviek rokov. Prvú lipu v kraji na verejne prístupnom mieste vysadia už túto jeseň.Úlohou kraja bude v najbližších týždňoch vytypovať vhodné miesta pre výsadbu, kde by mali lipy dostatok priestoru aj zabezpečenú starostlivosť.„V tejto fáze uvažujeme o výsadbe v areáli niektorej z našich stredných zdravotníckych škôl, prípadne zariadení sociálnych služieb, ale konkrétne detaily zverejníme koncom leta,“ uviedol podpredseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že kraj je pripravený sa na projekte aj finančne spolupodieľať.„Sme veľmi radi, že zástupcovia BBSK takmer okamžite zareagovali na našu výzvu, stotožnili sa s našou ideou a pripojili sa k nášmu projektu výsadby spomienkových líp. Samosprávy mali a majú v boji proti ochoreniu COVID-19 v našej spoločnosti nezastupiteľné miesto. Bez ich extrémneho pracovného nasadenia by obetí bolo oveľa viac,“ povedala Lenka Straková z OZ Skutočné obete.„Pandémia sa intenzívne a bytostne dotkla každého z nás. Som presvedčený, že vybudovanie takéhoto živého pietneho miesta v našom kraji má veľký spoločenský i ľudský rozmer a význam. Nikdy na obete, ktoré si vyžiadala pandémia, nesmieme zabudnúť a hlavne musí to byť memento aj pre nastávajúce generácie, že globálna pandémia je hrozbou aj v tomto modernom storočí,“ dodal poslanec BBSK Martin Turčan.OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta koncom júna. Členovia iniciatívy vybrali na výsadbu lipu, lebo strom sa dožíva stoviek rokov. Rovnako dlho bude pripomínať udalosti a následky pandémie na Slovensku.Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest. Keďže COVID-19 zasiahol celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia v čo najväčšom počte miest a obcí dôstojné symbolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť a vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový obrad.