Dve autá s migrantmi sa zrazili pri policajnej naháňačke, tragická nehoda si vyžiadala jednu obeť

Nehoda dvoch automobilov s migrantmi v Chorvátsku si vyžiadala jeden ľudský život a niekoľko zranených osôb. Incident nastal počas pondelňajšej policajnej naháňačky poblíž metropoly Záhreb.

6.7.2021 (Webnoviny.sk) -Policajti spozorovali neďaleko mesta Velika Gorica v neskorých večerných hodinách dve vozidlá s rakúskou a maďarskou poznávacou značkou, ktorých vodiči ignorovali signály na zastavenie. Pri pokuse o útek po lesnej ceste dostali autá šmyk. Jedno z nich narazilo do zaparkovaného policajného vozidla, pričom na mieste zahynul jeden pasažier a policajt s niekoľkými migrantmi utrpeli zranenia.Ostatní migranti utiekli do lesa, no neskôr ich našli a ošetrili v miestnej nemocnici. V policajnom vyhlásení nebol spomenutý presný počet prevádzaných osôb.Chorvátsko predstavuje tranzitnú stanicu pre mnohých migrantov utekajúcich pred vojnou alebo chudobou z krajín Blízkeho východu, ktorí sa snažia dostať za lepším životom do západnej Európy.