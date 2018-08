Na piatok ohlásili protest k situácii v Slovenskej akadémii vied

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) – Iniciatíva Veda chce žiť! organizuje v piatok 3. augusta o 8.45 h v areáli Slovenskej akadémie vied (SAV) na bratislavskej Patrónke protestné zhromaždenie. SAV sa podľa iniciatívy v posledných týždňoch dostala do kritického stavu pre nečinnosť ministerstva školstva pri zápise organizácií SAV do registra verejných výskumných inštitúcií (VVI). TASR o tom informovali hovorcovia iniciatívy Veda chce žiť! Fedor Gömöry, Imrich Barák a Miloslav Bahna.vyjadrili sa členovia iniciatívy. Zhromaždenie sa uskutoční v rovnakom čase aj v Košiciach v aule ústavov SAV na Watsonovej ulici.Organizátori vyzývajú ministerstvo školstva, aby si bezodkladne splnilo svoju zákonnú povinnosť a zapísalo organizácie SAV do registra VVI.uvádza sa vo výzve, ktorá je zverejnená na webe iniciatívy.