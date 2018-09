Na platby mimoškolskej aktivity sa môžu použiť i vzdelávacie poukazy

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS). Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) – Mimoškolskú aktivitu detí môžu rodičia uhradiť aj prostredníctvom vzdelávacieho poukazu. Ten má do konca kalendárneho roka nezmenenú hodnotu, a to 3,20 eura na mesiac. Uviedla to v rozhovore pre TASR ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).nformovala Lubyová. Školy ich musia zo zákona vydať do 10. septembra. Vzdelávacie poukazy prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra.V septembri 2017 bolo vydaných 680.589 vzdelávacích poukazov a prijatých naspäť bolo 562.832 kusov. Údaj k septembru 2018 bude známy až po 15. septembri, keď bude skončený zber dát.Rezort školstva nepredpokladá, že by v roku 2019 došlo k zvýšeniu hodnoty vzdelávacích poukazov.Vzdelávací poukaz je osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie školskými zariadeniami v hodnote 32 eur (3,20 eur mesačne). Tieto poukazy sú vydávané každému žiakovi a využiť ich môžu na akýkoľvek záujmový krúžok.