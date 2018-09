Svetová kríza výrobcov lodí a dopravných služieb pomaly ustupuje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg 1. septembra (TASR) - Kríza svetového lodiarstva nie je podľa združenia nemeckých výrobcov plavidiel a námornej techniky (VSM) ešte celkom prekonaná.pre agentúru DPA to uviedol hlavný konateľ združenia Reinhard Lüken.Nemecké lodenice mali v roku 2017 objednávky za 17,7 miliardy eur a v tomto roku vzrástli na takmer 20 miliárd. Kým vlani dostali objednávky za 2,3 miliardy eur, tento rok do konca júna ich zaevidovali vo výške 2,6 miliardy eur. Lüken dodal, že nemecké lodenice majú vyťažené kapacity na niekoľko rokov.Po konsolidačnom procese zostalo v nemeckom lodiarskom odvetví osem výrobných skupín s viac ako 20 závodmi. Vo svetovom lodiarstve podniká takmer 60 stredných a väčších lodeníc. Pracuje v nich takmer 16.700 zamestnancov.O problémoch tohto svetového odvetvia sa pravidelne raz ročne diskutuje na stretnutí producentov lodeníc, subdodávateľov, námornej techniky a predstaviteľov morských dopravných spoločností. Tento rok sa bude konať od 4. do 7. septembra v Hamburgu spolu s výstavou lodnej techniky. Exponáty vystaví 2289 výrobcov a poskytovateľov námorných dopravných služieb.