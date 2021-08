Na plátne Nostalgie Impresionisti, Florencia aj Milan Lasica

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

2.8.2021 (Webnoviny.sk) -Augustová ponuka Nostalgie zahŕňa mimoriadne predstavenie umeleckého dokumentu TAJOMNÍ IMPRESIONISTI, ktorý divákom ponúka pohlcujúcu cestu do intímneho sveta impresionistov prostredníctvom päťdesiatich unikátnych majstrovských diel umelcov ako Manet, Monet, Cézanne, Renoir, Sisley či Signac, prvýkrát vystavených zo súkromných zbierok v rímskom Palazzo Bonaparte. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť i na výpravnú snímku FLORENCIA A GALÉRIA UFFIZI, fascinujúcu cestu do kolísky talianskej renesancie, ktorá prostredníctvom najkrajších umeleckých diel autorov ako Michelangelo, Raffaello, Caravaggio, Leonardo či Botticelli ponúka aj nezabudnuteľný zážitok zo samotnej Florencie. A ako spomienku na nedávno zosnulého legendárneho slovenského humoristu, textára, herca a speváka Milana Lasicu uvedie Nostalgia v auguste reštaurovanú verziu komédie o ľudskom šťastí, indickej mágii, manželskej nevere a bytových problémoch UTEKAJME, UŽ IDE!oscarových víťazov. Emocionálna dráma KRAJINA NOMÁDOV ocenená Oscarmi za najlepší film roka, najlepšiu réžiu i pre najlepšiu herečkušesťdesiatničky Fern (Frances McDormand), kAnimovaná komédia DUŠA, ktorá získala Oscarov za najlepší animovaný film i najlepšiu hudbu, predstavuje učiteľa hudby Joa, ktorý dostane životnú šancu zahrať si v prestížnom jazzovom klube. Dánska dráma CHLAST ocenená Oscarom za najlepší zahraničný film zachytáva príbeh štyroch priateľov, učiteľov na strednej škole, testujúcich teóriu, že zlepšia svoj život udržiavaním stálej hladiny alkoholu v krvi. A fktorý vykresľuje emočne intenzívny pohľad na svet očami človeka, ktorý postupne stráca pamäť.Nostalgia v auguste ponúkne aj viaceré novinky slovenskej i českej kinematografie: trpkú komédiu ZNÁMI NEZNÁMI o partii českých a slovenských priateľov, ktorí sa schádzajú v pražskom byte, aby oslávili príchod Nového roku, dokumentárnu komédiu TO TA MONARCHIA zo života obyvateľov "superdediny" Spišský Hrhov na východe Slovenska, ktorá sa stala svetoznámou pre príkladný spôsob komunitného spolunažívania, ale i nové české komédie DENNÍK MODERNÉHO FOTRA podľa bestselleru Dominika Landsmana o tom, ako to môže vyzerať, keď sa muž ocitne na materskej dovolenke, a PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL podľa bestselleru Patrika Hartla o štyroch kamarátoch, ktorí vyhlásia vojnu proti kríze stredného veku tým, že sa rozhodnú plniť odvážne výzvy.V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V auguste sa môžu tešiť na brilantnú taliansku komédiu Paola Genoveseho ÚPLNÍ CUDZINCI (jej slovenským remakom je práve snímka ZNÁMI NEZNÁMI) o skupine priateľov, ktorí sa o sebe behom jedinej večere dozvedia viac než za celý život, ocenenú ako najlepší taliansky film roka, či maďarskú romantickú komédiu Nóry Lakos SNÚBENEC ALEBO MILENEC?, v ktorej si šarmantná tridsiatnička Dora (Vica Kerekes) dokonale skomplikuje život, ocenenú na medzinárodných filmových festivaloch v Paríži, Florencii, Londýne či Moskve. Z ponuky predstavení pre deti okrem oscarovej pixarovky DUŠA poteší určite celú rodinu aj dobrodružná animovaná komédia LABKOVÁ PATROLA VO FILME, v ktorej obľúbení psí záchranári pomôžu, keď je ľuďom najhoršie a nie sú po ruke žiadni superhrdinovia.02.08. PO 19:30 KRAJINA NOMÁDOV (OSCAR 2021) Chloé Zhao, USA/Nem., 202004.08. ST 18:30 TO TA MONARCHIA Vladislava Plančíková, SR, 202004.08. ST 20:00 SNÚBENEC ALEBO MILENEC? Nóra Lakos, Maď., 202006.08. PI 18:00 DUŠA (OSCAR 2021) Pete Docter, USA, 202006.08. PI 20:00 ZNÁMI NEZNÁMI Zuzana Marianková, SR/ČR, 202009.08. PO 19:30 CHLAST (OSCAR 2021) Thomas Vinterberg, Dán., 202011.08. ST 19:30 OTEC (OSCAR 2021) Florian Zeller, Brit./Fr., 202012.08. ŠT 19:30 UTEKAJME, UŽ IDE! (IN MEMORIAM MILAN LASICA) Dušan Rapoš, SR/ČR, 198613.08. PI 18:30 TAJOMNÍ IMPRESIONISTI (ART ON SCREEN) Daniele Pini, Tal., 202013.08. PI 20:15 ZNÁMI NEZNÁMI Zuzana Marianková, SR/ČR, 202016.08. PO 19:30 ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 201618.08. ST 19:30 KRAJINA NOMÁDOV (OSCAR 2021) Chloé Zhao, USA/Nem., 202020.08. PI 18:30 FLORENCIA A GALÉRIA UFFIZI (ART ON SCREEN) Luca Viotto, Tal., 201520.08. PI 20:15 DENNÍK MODERNÉHO FOTRA Jan Haluza, ČR, 202123.08. PO 19:30 ZNÁMI NEZNÁMI Zuzana Marianková, SR/ČR, 202025.08. ST 19:30 CHLAST (OSCAR 2021) Thomas Vinterberg, Dán., 202027.08. PI 18:00 LABKOVÁ PATROLA VO FILME Carl Brunker, USA/Kan., 202127.08. PI 20:00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL Patrik Hartl, ČR, 2021Informačný servis