Sloboda zvierat by prísne obmedzila predaj zvierat cez inzerciu, odštartovala aj ďalšiu kampaň

Zvieratá by sa nemali inzerovať

Množiarňam ide len o zisk

2.8.2021 (Webnoviny.sk) - Sloboda zvierat odštartovala kampaň za prísne obmedzenie predaja zvierat cez inzerciu. Organizácia to oznámila v tlačovej správe, ktorú zaslala Kristína Devínska zo Slobody zvierat. Cieľom kampane je obmedziť fungovanie nelegálnych množiarní, v ktorých sú zvieratá často držané v zlých podmienkach.Slovensku patrí medzi krajinami Európskej únie smutné prvenstvo v počte nelegálne množených psov a mačiek. Cieľom množiarní je, aby sučky psov či mačky odrodili čo najväčší počet šteniat a mačiatok, na ktorých množitelia následne zarábajú predajom cez inzeráty.„Apelujeme najmä na inzertné stránky, aby dôkladne kontrolovali identifikačné údaje inzerentov, pôvod zvierat aj ich životné podmienky a tým eliminovali anonymitu inzerátov,“ uviedla Sloboda zvierat v tlačovej správe.Podľa Slobody zvierat by mal platiť úplný zákaz inzercie na predaj živých zvierat. Ponúkať zvieratá by mali jedine útulky, karanténne stanice, občianske združenia, ktoré majú v náplni priamu záchranu zvierat, chovné stanice ponúkajúce čistokrvných psov s preukazom pôvodu a fyzické osoby.Aj v prípade fyzických osôb by však nemalo ísť o predaj zvieraťa ale výhradne o darovanie. Medzi podmienkami by pritom malo byť zakotvené, že zviera bude mať minimálne šesť mesiacov, bude zaregistrované v centrálnom registri zvierat dlhšie ako štyri mesiace a bude mať prerezaný chrup. Podobná úprava funguje od roku 2017 v Rakúsku.Jediným cieľom nelegálnych množiarní je finančný zisk. Zvieratá preto žijú často v stiesnených podmienkach, majú nedostatok veterinárnej starostlivosti či potravy a sú často vystavované zlému zaobchádzaniu.Následky zaobchádzania sa prejavujú neskoršími problémami so správaním zvierat, akými sú extrémna ustráchanosť či agresivita. Často sú krížené aj pokrvne, napríklad otec s dcérou, v dôsledku čoho sa im rodia mláďatá s nádorovými ochoreniami, degeneratívnymi poruchami pohybového aparátu, hluchotou, slepotou či inými ťažkosťami.Sloboda zvierat v roku 2020 prijala do svojich útulkov viac ako 300 psov od množiteľov. Jednalo sa zväčša o “vyrodené“ suky, ktoré v dôsledku zlého zaobchádzania nedokázali priviesť na svet ďalšie mláďatá. Náklady na veterinárnu starostlivosť o ne dosiahli výšku takmer 40-tisíc eur.