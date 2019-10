Na plátne Nostalgie Michelangelo, Klimt aj Schiele

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

1.10.2019 (Webnoviny.sk) -Pestrú ponuku takmer tridsiatich filmov pripravila v októbri pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov čaká väčšie pohodlie i zaujímavý októbrový program, v ktorom nebudú chýbať mimoriadne predstavenia, ktoré im umožnia prežiť výstavu v kine, ale ani pravidelné cykly Európske oko a Best of Fest, novinky slovenského i českého filmu či tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.Výber toho najlepšieho z prestížnych medzinárodných filmových festivalov ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého Nostalgia v októbri uvedie tohtoročných víťazov dvoch najvýznamnejších festivalov na svete: Zlatou palmou na MFF Cannes 2019 ocenenú juhokórejskú čiernu komédiu PARAZIT o chudobnej rodine, ktorá sa rozhodne infiltrovať do bohatej domácnosti – a Zlatým levom na MFF Benátky 2019 ocenenú drámu JOKER odhaľujúcu temnú minulosť psychopatického muža, ktorého zavrhla spoločnosť. V októbrovej ponuke Nostalgie nebude chýbať v poradí už deviaty film kultového režiséra Quentina Tarantina VTEDY V HOLLYWOODE, nová romantická komédia legendárneho filmového mága Woodyho Allena DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU, ale ani medzinárodný festival krátkych animovaných filmov ANISHORT 2019, kde súťaží vždy iba 20 najlepších snímok z celého sveta, ktoré ponúkajú mix rôznych animačných techník, žánrov a zábavy.Októbrový program Nostalgie ponúkne aj viaceré novinky slovenskej kinematografie: pôsobivú drámu Marka Škopa o sile a krehkosti rodinných pút NECH JE SVETLO, nový film dokumentaristky Zuzany Piussi UKRADNUTÝ ŠTÁT prinášajúci dramatické rozprávanie o novom type spoločenského zriadenia, v ktorom tradičné štátne štruktúry nahrádza mafia s oligarchiou, ďalší dokumentárny film SKUTOK SA STAL, ktorý podáva správu o stave krajiny prostredníctvom životných príbehov Oskara Fegyveresa, Róberta Remiáša a Petra Tótha, prvé slovenské motorkárske road movie AFRIKA NA PIONIERI, hviezdami nabitý film CASINO.SK plný komplikovaných vzťahov a vášne pre hazard, ale i premiéru očakávanej snímky Jonáša Karáska AMNESTIE, v ktorej sa dramatický príbeh troch rodín odohráva na pozadí veľkých spoločenských zmien po roku 1989. V programe nebudú chýbať ani nové české filmy: dráma Ireny Pavláskovej PRAŽSKÉ ORGIE nakrútená podľa slávneho románu Philipa Rotha či komédia Jiřího Vejdělka POSLEDNÁ ARISTOKRATKA podľa bestselleru Evžena Bočka.V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V októbri sa môžu tešiť na britskú komediálnu drámu Briana Welsha BEATS označovanú ako "Trainspotting pre techno generáciu", v ktorej dvaja škótski teenageri vyrazia v roku 1994 na svoju prvú nelegálnu rave party, romantický príbeh Huga Gélina LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD o samoľúbom spisovateľovi, ktorý je potrestaný tým, že sa raz prebudí v inej realite, skvelú taliansku komédiu Paola Genoveseho ÚPLNÍ CUDZINCI o skupine priateľov, ktorí sa o sebe behom jedinej večere dozvedia viac než za celý život, či pokračovanie francúzskej komédie o kúzelnej multi-kulti rodinke ČO SME KOMU ZASE UROBILI? Októbrový program doplnia veselá animovaná rozprávka VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY a zábavná nemecká komédia 100 VECÍ, ktoré Nostalgia uvedie pri príležitosti Dňa európskych artových kín EUROPEAN ARTHOUSE CINEMA DAY.Z ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu vzrušujúce sci-fi dobrodružstvo najobľúbenejšieho ovčieho stáda OVEČKA SHAUN VO FILME: FARMAGEDDON, animovaná komédia o trochu rozmaznanom psom miláčikovi PÁN MAZNÁČIK, úplne nové príbehy zo siete pavúčej rodinky WEBSTEROVCI 2 – ZO ŽIVOTA PAVÚKOV, ale i veľké ľadové dobrodružstvo strateného mladého yetiho SNEŽNÝ CHLAPEC.V spolupráci s Mestskou časťou Ružinov a Cultus Ružinov pokračuje Kino Nostalgia i vo filmových predstaveniach pre Ružinovčanov. Pre deti uvedie animované rodinné dobrodružstvo ARTUR A MINIMOJOVIA a pre seniorov romantickú komédia o takmer slepom mužovi RANDE NA SLEPO...02.10. ST 19:30 PARAZIT Bong Joon-ho, Južná Kórea, 201903.10. ŠT 19:3004.10. PI 18:00 PÁN MAZNÁČIK Kevin Johnson, Kan./USA, 201904.10. PI 19:45Todd Phillips, USA, 201905.10. SO 16:00 AFRIKA NA PIONIERI201905.10. SO 18:00 CASINO.SK Ján Sabol, SR, 201905.10. SO 20:00 DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU, USA, 201909.10. ST 19:15 VTEDY V HOLLYWOODE, USA/Brit., 201910.10. ŠT 19:30 NECH JE SVETLO Marko Škop, SR/ČR, 201911.10. PI 18:00 WEBSTEROVCI 2 – ZO ŽIVOTA PAVÚKOV Katarína Kerekesová, SR/Poľ., 201911.10. PI 19:30 LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD Hugo Gélin, Fr., 201912.10. SO 18:00(EXHIBITION ON SCREEN) David Bickerstaff, Brit., 201712.10. SO 19:45Todd Phillips, USA, 201913.10. NE 16:15 VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY (EUROPEAN ARTHOUSE CINEMA DAY) Patrick Imbert, Benjamin Renner, Fr., 201713.10. NE 18:00 100 VECÍ (EUROPEAN ARTHOUSE CINEMA DAY), 201814.10. PO14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: RANDE NA SLEPO, Nem., 201716.10. ST 19:00 UKRADNUTÝ ŠTÁT Zuzana Piussi, SR/ČR, 201916.10. ST 20:30 SKUTOK SA STAL Barbora Berezňáková, SR, 201917.10. ŠT 19:30Todd Phillips, USA, 201918.10. PI 18:00 OVEČKA SHAUN VO FILME: FARMAGEDDON Richard Starzak, Brit./Fr./USA, 201918.10. PI 19:45 DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU, USA, 201923.10. ST 19:30 PRAŽSKÉ ORGIE Irena Pavlásková, ČR/SR, 201924.10. ŠT 19:30Bong Joon-ho, Južná Kórea, 201925.10. PI 18:00 SNEŽNÝ CHLAPEC Jill Culton, Todd Wilderman, USA, 201925.10. PI 19:45 ČO SME KOMU ZASE UROBILI? Philippe de Chauveron, Fr., 201926.10. SO 16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: ARTUR A MINIMOJOVIA, USA/Fr., 200626.10. SO 18:00(ART ON SCREEN), Tal., 201826.10. SO 19:45 POSLEDNÁ ARISTOKRATKA Jiří Vejdělek, ČR/SR, 201930.10. ST 18:00 ANISHORT 2019 – Medzinárodný festival krátkych animovaných filmov30.10. ST 20:00 ÚPLNÍ CUDZINCI Paolo Genovese, Tal., 201631.10. ŠT 19:30 AMNESTIE (PREMIÉRA) Jonáš Karásek, SR/ČR, 2019Inzercia