Odborníci posúdia nebezpečnosť pedofila Dutrouxa, prepustenie nehrozí

Na arch.sn. z 20.marca 2000 belgického pedofila Marca Dutrouxa vedú zo súdnej siene v Neufchateau, 180 km východne od Bruselu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 1. októbra (TASR) - Odsúdený belgický pedofil a viacnásobný vrah Marc Dutroux čaká na vypočutie, ktoré je súčasťou jeho snáh o prepustenie na slobodu. Súdne pojednávanie by sa malo uskutočniť 17. októbra, avšak Dutroux so svojou žiadosťou zrejme neuspeje, informovala v utorok tlačová agentúra Belga.Dutrouxov právny obhajca Bruno Dayez potvrdil, že 17. októbra sa uskutoční vypočutie s cieľom vymenovať skupinu odborníkov, ktorí posúdia otázkuväzneného zločinca.Mali by vypracovať podrobný psychiatrický profil pre príslušný trestný súd, ktorý na jeho základe rozhodne o ďalších krokoch. Skupina expertov sa bude okrem iného zaoberať aj otázkou rizika recidívy.Marca Dutrouxa odsúdili v roku 2004 na doživotie za viacnásobné vraždy, únosy a znásilnenia. Súd v juhobelgickom Arlone mu dokázal únos šiestich dievčat v 90. rokoch. Dievčatá následne znásilnil a zadržiaval v podzemnom úkryte, pričom štyri z nich zomreli - Julie Lejeunová (8), Melissa Russová (8), An Marchalová (17), Eefje Labmrecksová (19). Za mrežami sa ocitol aj za vraždu svojho komplica Bernarda Weinsteina.Dutrouxovu bývalú manželku a spolupáchateľku Michelle Martinovú prepustili z väzenia v júli 2012 po odpykaní si 16 rokov z 30-ročného trestu za napomáhanie pri vraždách. Z väzenia však išla dobrovoľne do ženského kláštora a žije oddelená od spoločnosti.V decembri 2012 aj Dutroux požiadal o prepustenie z väzenia, kde bol v prísne stráženej cele, pričom bol ochotný podstúpiť režim domáceho väzenia a nosiť monitorovacie zariadenie. Vo februári 2013 však súd jeho žiadosti nevyhovel, proti nemu boli psychológovia a dokonca aj jeho matka, ktorá sa obávala, že jej syn sa na slobode dopustí recidívy.Belga upozornila, že v súlade s belgickým právom mohol byť Dutroux "teoreticky" prepustený na slobodu už 30. apríla 2013, po vypršaní desaťročného pobytu za mrežami. So žiadosťou o prepustenie ale neuspel pred šiestimi rokmi a zrejme sa mu to nepodarí ani teraz.Dutrouxov doživotný trest je totiž spojený s takzvaným doplnkovým trestom - ide o právny mechanizmus, ktorý má zabrániť predčasnému prepusteniu osobitne nebezpečných zločincov.V prípade Dutrouxa ide o doplnkový trest v trvaní desať rokov, čo znamená, že ak by sa súd v prípade pôvodného rozsudku o doživotnom väzení rozhodol o prepustení na slobodu, najmenej desať ďalších rokov musí ešte stráviť za mrežami.V pondelok sa však súd rozhodol udeliť podmienečné prepustenie bývalého Dutrouxovmu komplicovi Michelovi Lelievrovi. Jednou z hlavných podmienok pre Lelievra je, že si v období do šiestich mesiacov musí nájsť bývanie, inak toto rozhodnutie súdu stratí platnosť.