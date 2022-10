Na plátne Nostalgie premiéra umeleckého dokumentu Ennio

UMELECKÉ DOKUMENTY V KINE NOSTALGIA

25.10.2022 (Webnoviny.sk) -Vo štvrtok 27. októbra o 19:00 hod. Nostalgia uvedie v slovenskej premiére celovečerný dokument ENNIO od oscarového režiséra Giuseppe Tornatoreho, ktorý prináša filmovú poctu svojmu priateľovi a geniálnemu skladateľovi filmovej hudby Enniovi Morriconemu. Snímka o živote a diele legendárneho maestra obsahuje rozhovory so slávnymi režisérmi a renomovanými hudobníkmi, s ktorými Morricone spolupracoval a ktorých svojou tvorbou ovplyvnil (Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Hans Zimmer, John Williams, Oliver Stone, Bernardo Bertolucci a mnohí ďalší). Prináša tiež unikátny pohľad na jeho život prostredníctvom doposiaľ nezverejnených archívnych záberov a nechýbajú ani ukážky zo slávnych koncertov a klasických filmov, ktoré Ennia Morriconeho navždy zapísali výrazným písmom do histórie kinematografie.Novembrová ponuka Nostalgie zahŕňa mimoriadne predstavenie výpravnej snímky z cyklu Exhibition on Screen DÁNSKY ZBERATEĽ – DELACROIX AŽ GAUGUIN, ktorá priblíži umelecké diela Maneta, Pissarra, Degasa, Cézanna, Sisleyho, Moneta či Gauguina z pozoruhodnej zbierky vizionárskeho dánskeho zberateľa Wilhelma Hansena, ktorý založil na predmestí Kodane múzeum Ordrupgaard. Milovníci výtvarného umenia sa v novembri môžu v Nostalgii tešiť i na dokumentárny film SALVADOR DALÍ: RANÉ ROKY, ktorý predstaví prostredníctvom dosiaľ nevidených záberov kľúčové aspekty mladosti legendárneho španielskeho surrealistického maliara v rokoch 1904 až 1929, či na umelecký dokument PALLADIO, ktorý približuje tvorbu a odkaz najvplyvnejšieho architekta všetkých dôb Andreu Palladia, ktorého majestátne stavby ako La Rotonda či Basilica Palladiana sa stali inšpiráciou pre množstvo slávnych budov po celom svete.27.10. štvrtok 19:00 h. ENNIO Giuseppe Tornatore, Tal., 202129.10. sobota 19:30 h. ENNIO Giuseppe Tornatore, Tal., 202105.11. sobota 18:30 h. SALVADOR DALÍ: RANÉ ROKY David Pujol, Špan., 201812.11. sobota 18:00 h. DÁNSKY ZBERATEĽ – DELACROIX AŽ GAUGUIN David Bickerstaff, Brit., 202119.11. sobota 18:00 h. PALLADIO, Giacom Gatti, Tal. 2019Informačný servis