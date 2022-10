Nemecký prezident pricestoval do Kyjeva. Naša solidarita je nezlomná, prisľúbil Ukrajincom hneď po príchode

Steinmeier je už v Kyjeve

Vytvorenie partnerstiev

25.10.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v utorok ráno pricestoval do Kyjeva na stretnutie s ukrajinským kolegom Volodymyrom Zelenským . Informuje o tom portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na web www.eurointegration.com.ua. Hlavy štátov by sa mali stretnúť v priebehu večera.O návšteve informuje aj samotný Steinmeier na Facebooku. Na jeho oficiálnom profile zverejnili fotografiu, ako vystupuje z vlaku s prísľubom pre Ukrajincov a Ukrajinky, že budú ich krajinu „naďalej podporovať - humanitárne, ekonomicky, politicky a tiež vojensky“. „Naša solidarita je nezlomná a tak to zostane,“ dodal nemecký prezident.Steinmeier sa chcel so Zelenským v Kyjeve pôvodne stretnúť už minulý štvrtok, návštevu však odložil pre obavy ministerstiev zahraničia, vnútra, spolkovej polície a ďalších úradov. Po minulotýždňovom zrušení návštevy spolu prezidenti Nemecka a Ukrajiny aspoň telefonovali.Podľa kancelárie nemeckého prezidenta, sa chcú Steinmeier a Zelenskyj spoločne prihovoriť nemeckým mestám s výzvou na skoré vytvorenie nových partnerstiev s ukrajinskými mestami a pomoc tamojším ľuďom, aby dokázali prežiť zimu.Vzťahy medzi Kyjievom a Berlínom sa na jar zhoršili po tom, ako Ukrajina odmietla Steinmeierovu návštevu pre jeho dlhoročnú spoluprácu s Ruskom a miesto neho pozvala kancelára.