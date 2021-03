Na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel zostáva už len niekoľko dní

Menej preddavkových platieb

Sadzby dane klesli

12.3.2021 (Webnoviny.sk) - Už len niekoľko dní zostáva do uplynutia termínu na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020.Podnikatelia, ktorí vozidlá používali na podnikanie, musia do konca marca tohto roka podať daňové priznanie a cestnú daň aj zaplatiť. Lehotu vláda posunula o dva mesiace, z januára na koniec marca tohto roka.Posunutie termínu na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za minulý rok podľa komory znamená aj menej splátok dane na rok 2021. Podnikatelia vo výsledku zaplatia rovnakú sumu dane, ale v nižšom počte splátok. V tlačovej správe o tom informuje Slovenská komora daňových poradcov „Tým, že za rok 2021 sa daňové priznanie bude podávať v štandardnej lehote do konca januára, skráti sa preddavkové obdobie. Štvrťroční platcovia zaplatia tento rok preddavky počas troch kvartálov namiesto štyroch," upozornila Lucia Cvengrošová zo Slovenskej komory daňových poradcov. Pri mesačných platcoch sa nebude platiť dvanásť mesačných preddavkov, ale iba deväť.Vláda ešte koncom minulého roka viac ako 10-tisíc autodopravcom prevádzkujúcim kamiónovú a autobusovú dopravu znížila sadzby cestnej dane za rok 2020. Odstránila sa im povinnosť „párovania“ vozidiel návesovej jazdnej súpravy.Pre všetky úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3 a N3 sa zaviedli nové percentuálne zvýhodnenia ročnej sadzby dane v rozsahu od 10 do 50 percent počas 156 kalendárnych mesiacov veku vozidla. Sadzby dane klesli aj pre vozidlá kategórie O4 bez ohľadu na vek vozidla, a to o 60 percent.