Podnikatelia v gastre chcú po očkovaní 50-ročných ľudí otvoriť terasy, nútia ich k tomu meškajúce kompenzácie od štátu

Schéma nepokrýva všetkých

Ťarbavosť štátu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí gastropodnikatelia chcú po očkovaní 50-ročných ľudí koncom jari otvárať aspoň terasy svojich prevádzok. Už v apríli plánuje vláda očkovať zdravých 50-nikov, čo podľa prevádzkovateľov gastropodnikov znamená státisíce aktívnych ľudí, ktorým ani v interiéroch nebude nič vážne hroziť.Pomôcť im otvoriť terasy za presne stanovených podmienok má aj príchod teplého počasia spojeného so slnkom a jeho schopnosťou likvidovať vírusy. Konštatovala to v piatok iniciatíva Zachráňme gastro! , ktorá dodala, že tento krok by nebol nevyhnutný, keby gastrosegment nebol na kolenách pre pomalosť a neflexibilnosť štátu. Peniaze z podpory pre tento sektor vraj navyše meškajú niekoľko mesiacov.Gastropodnikatelia sa pýtajú vlády, či vôbec niekto rozmýšľa, ako o mesiac, či mesiac a pol, budú môcť začať podnikať? „Na rozdiel od iných krajín, 100 % náhrada miezd prišla až takmer po roku, platí od februára 2021. Dovtedy sme si ľudí, ktorých sme nesmeli pustiť do práce, financovali úplne alebo sčasti sami. Nikto nám tie peniaze nevráti. Samozrejme, dnes sa vyplácajú (poväčšine z úverov) zamestnancom a štátu marcové zálohy na platy a odvody a podnikatelia majú z ministerstva práce ledva vyplatený december – a mnohí ani to nie," ozrejmila iniciatíva Zachráňme gastro!.Navyše, schéma nájomného z ministerstva hospodárstva podľa iniciatívy ani zďaleka nepokrýva všetkých gastropodnikateľov. „Vlastná nehnuteľnosť, neochota prenajímateľov, prílišná byrokracia a ďalšie faktory ju spravili nedostupnou pre stovky podnikov, a tí nemajú šancu to zmeniť, hoci tí ju pripomienkujú už dlhé mesiace," pokračovala iniciatíva.Najočakávanejšia avizovaná pomoc z ministerstva dopravy , ktorá mala šancu prikryť aspoň časť fixných nákladov, rieši podľa gastropodnikateľov stále ešte len jar až jeseň 2020, a aj to tempom, ktoré v polovici marca 2021 potešilo len približne polovicu žiadateľov.„Tí, ktorí majú viac prevádzok, pritom o podporu požiadať ešte ani nemohli," doplnila iniciatíva. Peniaze pritom, podľa vyhlásení politikov sú, a dokonca z eurofondov. „Len ťarbavosť štátu a jeho zástupcov a vzájomné nezhody - ministerstvo hospodárstva verzus ministerstvo financií napríklad, neumožňujú minúť ich v prospech najpostihnutejších segmentov," uzavrela iniciatíva.Správu budeme aktualizovať o stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR.