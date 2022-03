Na podanie daňového priznania ostávajú už len dva týždne, pre nápor klientov predĺži finančná správa úradné hodiny

Daniari predĺžia úradné hodiny

Odklad daňového priznania

22.3.2022 (Webnoviny.sk) - Finančná správa SR vychádza v ústrety svojim klientom. Vzhľadom na to, že na konci marca sú už pravidelne vyťažené daňové úrady, predĺži svoje úradné hodiny. K dispozícii bude klientom v predĺžených prevádzkových hodinách aj call centrum finančnej správy.Na podanie daňového priznania k dani z príjmov zostávajú už len približne dva týždne. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská Daňové úrady po celom Slovensku budú k dispozícii všetkým klientom počas predĺžených úradných hodín od pondelka (28. marca) do štvrtka (31. marca).Prevádzkové hodiny call centra finančná správa posilní od piatka 25. marca. Cieľom je poskytnúť daňovníkom čo najširšiu podporu pri plnení svojich povinností.Daňové priznanie k dani z príjmov musia daňovníci podať a daň aj zaplatiť do 31. marca tohto roka. Finančná správa ročne príjme vyše 1,2 milióna daňových priznaní, zatiaľ si túto povinnosť splnila takmer tretina daňovníkov.Ak daňovník nestíha podať daňové priznanie, môže finančnej správe oznámiť predĺženie lehoty na jeho podanie. Zatiaľ tak urobilo 51,4 tisíca daňovníkov.