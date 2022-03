Žampa Cup je späť! BILLA zvoláva malých poloprofesionálov aj úplných lyžiarskych začiatočníkov na Štrbské Pleso

PARALELNÝ SLALOM ALEBO JAZDA ZRUČNOSTI? TALENTY, UKÁŽTE SA!

BEZPLATNE SKÚSENÍ LYŽIARI I ZAČIATOČNÍCI

POMÔŽTE NÁM POKORIŤ REKORD V HROMADNOM ZJAZDE

22.3.2022 (Webnoviny.sk) -Tradícia ŽAMPA CUPu sa začala písať ešte v roku 2014, keď Adam a Andreas Žampovci, známi slovenskí lyžiari a ambasádori spoločnosti BILLA, usporiadali vlastné detské preteky. "Viesť deti k pohybu je investícia na celý život, navyše, ak sú tieto aktivity spojené s veľkou dávkou zábavy, o ktorú práve na ŽAMPA CUPe nie je rozhodne núdza. Sme radi, že môžeme byť partnerom týchto jedinečných pretekov, ktoré vystihujú aj náš cieľ. Sme rodinne orientovaná spoločnosť, ktorá oceňuje zdravý životný štýl a snaží sa svojich zákazníkov, ale aj zamestnancov viesť k pohybu v rozmanitých formách," uviedla Jana Gregorovičová, podpredsedníčka predstavenstva o. z. BILLA ľuďom.Bratia Žampovci od začiatku mysleli nielen na pokročilých, ale aj na úplných začiatočníkov. "Naším cieľom bolo a stále je dať možnosť malým lyžiarom predviesť, čo sa v nich ukrýva, porovnať sa s konkurenciou a zažiť na svahu veľa zábavy. Bolo pre nás dôležité, aby preteky a zábava boli dostupné naozaj pre všetky deti. Aj tie, ktoré doposiaľ nemali príležitosť postaviť sa na lyže. Chceme ich zoznámiť s týmto nádherným zimným športom. A je veľká pravdepodobnosť, že si ho zamilujú rovnako ako my," povedal Adam Žampa.Začiatočníci sa v Areáli zimných športov na Štrbskom Plese môžu postaviť na lyže pod vedením skúsených inštruktorov. Bezplatne bude k dispozícii aj zapožičanie lyží a za zvýhodnenú cenu zas lyžiarsky vlek. Generálnym partnerom pretekov je prostredníctvom svojho občianskeho združenia spoločnosť BILLA, ktorá dlhodobo podporuje zákazníkov v pravidelnom pohybe, športových aktivitách a tiež v zdravom a aktívnom životnom štýle. "Naša spoločnosť má silného športového ducha. V náročnom pandemickom období nám všetkým chýbal pohyb, a preto sme veľmi radi, že tentoraz už zimnému podujatiu nič nestojí v ceste. Sme hrdí na bratov Žampovcov, ktorí sú už tretí rok ambasádormi BILLA. Oceňujeme ich odvahu, pracovitosť aj vytrvalosť a tešíme sa z každého ich úspechu. Pri príprave ŽAMPA CUPu sme sa zhodli na veľmi dôležitej veci. Získať vzťah k športu, ktorý človek nikdy neskúsil, je náročné. Chceli sme preto spoločne odstrániť čo najviac potenciálnych faktorov, ktoré by deti limitovali postaviť sa na lyže," vysvetľuje J. Gregorovičová.Jedným z hlavných lákadiel ŽAMPA CUPu sú detské preteky v paralelnom slalome v kategóriách predžiaci a žiaci. Trénované malé talenty, ale aj dovolenkoví lyžiari si navzájom zmerajú svoje sily v kvalifikácii, ktorá rozhodne o tom, kto o pohár zabojuje vo finálovom kole. Na súťažiacich čakajú hodnotné aj špeciálne ceny.Veľmi atraktívnou záležitosťou je aj jazda zručnosti – Skills Run, ktorá vznikla v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom. Pretekári si budú môcť vychutnať jazdu obohatenú o rôzne prekážky. Nebudú chýbať lyžiarske bránky, terénne vlny, 360° otočka či jazda hore kopcom.Každý, kto sa chce zapojiť do súťažných aktivít, sa musí dopredu registrovať. Pri vypĺňaní formulára sa pretekári rozhodnú, či absolvujú slalom a aj jazdu zručnosti, alebo si vyberú iba jednu z disciplín. "Pri registrácii pretekárov platí, tak ako pre začiatočnícke lyžiarske aktivity na ŽAMPA CUPe, že je bezplatná, za čo v prvom rade ďakujeme našim partnerom. Dlhodobo máme šťastie na ľudí, s ktorými spolupracujeme. S generálnym partnerom ŽAMPA CUPu, spoločnosťou BILLA a jej občianskym združením BILLA ľuďom, máme za sebou niekoľko úspešných aktivít. Sme radi, že nám pomocnú ruku podávajú aj na našich srdcových pretekoch, na ktorých nám obzvlášť záleží," zhodnotil Andreas Žampa.Väčšina aktivít ŽAMPA CUPu je určená predovšetkým deťom. No pri pokuse o prekonanie slovenského rekordu v hromadnom zjazde sa zíde doslova každá lyža bez ohľadu na vek. Bratia Žampovci sa rozhodli splniť náročnú výzvu. Pre zápis do Knihy slovenských rekordov potrebujú dostať na svah v Areáli zimných športov na Štrbskom Plese viac ako 290 ľudí, ktorí sa o 8:00 zúčastnia na hromadnom zjazde. "Pevne verím, že našu výzvu prijmete, a že v sobotu 26. marca sa uvidíme na ŽAMPA CUPe, v Areáli zimných športov na Štrbskom plese," uzavrel Adam ŽAMPA.Registračný formulár a všetky informácie nájdete na www.zampacup.sk Informačný servis