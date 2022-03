Na podanie daňového priznania vám ostáva už len pár dní, opäť ho môžete odovzdať aj priamo z auta

"McDane" fungujú od roku 2017

Kapacity sú posilnené na všetkých úradoch

28.3.2022 (Webnoviny.sk) - Daňové priznanie bude možné aj v tomto roku podať bez toho, aby ste vystúpili z auta. Preberanie daňových priznaní formou tzv. drive in finančná správa zabezpečí na najfrekventovanejšom daňovom úrade v bratislavskej PetržalkeDostupnejšie v posledných štyroch marcových dňoch budú aj ostatné daňové úrady na Slovensku, ktoré budú mať predĺžené úradné hodiny. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská. Svoje daňové priznanie budú môcť klienti finančnej správy odovzdať priamo z auta na parkovisku v areáli budov Plus Centra na Panónskej ceste v Bratislave.„McDane“ budú fungovať. Od roku 2017, kedy finančná správa prvýkrát sprístupnila danú službu, ju využilo takmer 8-tisíc daňovníkov.Bratislavský daňový úrad na Ševčenkovej ulici okrem toho zriaďuje aj dve preberacie miesta z exteriéru tak, aby klienti nemuseli vstupovať do budovy úradu. Počas posledných štyroch marcových dní sú posilnené kapacity aj na ostatných daňových úradoch po celom Slovensku a call centre finančnej správy.Cieľom je poskytnúť daňovníkom čo najširšiu podporu pri plnení svojich povinností. Finančná správa ročne príjme viac ako 1,2 milióna daňových priznaní, zatiaľ si túto povinnosť splnilo približne 43 percent daňovníkov.