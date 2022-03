Rusko chce mať vysvetlené kľúčové otázky dohody a až potom sa môžu stretnúť Putin a Zelenskyj

28.3.2022 - Prezidenti Ruska a Ukrajiny by sa mohli stretnúť pri rokovacom stole, až keď budú dohodnuté kľúčové prvky potenciálnej dohody. V pondelok to povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov . Takéto stretnutie podľa neho bude nevyhnutné, keď budú mať jasno, „čo sa týka riešení všetkých kľúčových problémov".Lavrovove vyjadrenie prišlo po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj skonštatoval, že je pripravený diskutovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o ukrajinskej neutralite a bezpečnostných zárukách s cieľom „neodkladne" zaistiť mier. Dodal pritom, že len osobné stretnutie s ruským lídrom môže ukončiť vojnu.Ďalšie kolo rokovaní medzi zástupcami Ruska a Ukrajiny by sa malo uskutočniť v utorok v tureckom Istanbule.