Na podporu cestovného ruchu na Slovensku pôjde vyše osem miliónov eur, dotácie získajú desiatky organizácií

Podpora je dôležitá najmä po koronakríze

Oceňuje sa udržateľnosť

Viacero benefitov, aj finančných

13.6.2023 (SITA.sk) - Na podporu cestovného ruchu v slovenských regiónoch je v tomto roku určených a schválených 8,4 milióna eur. Ministerstvo dopravy SR poskytne tieto dotácie pre osem krajských a 39 oblastných organizácií cestovného ruchu.Rezortná štátna tajomníčka Katarína Bruncková o tom v utorok informovala s tým, že tento finančný nástroj sa na Slovensku používa od roku 2012 na základe zákona o podpore cestovného ruchu. Odvtedy išlo na podporu tohto odvetvia spolu približne 70 miliónov eur.„Myslím si, že tieto finančné zdroje, osobitne po covide a v rámci kríz, ktoré zastihli cestovný ruch, sú veľmi dôležité. Smerujú k tomu, aby podporovali rozvoj cestovného ruchu rôznymi formami," uviedla na brífingu Bruncková.Dotácie pre organizácie v tomto sektore idú na podporu marketingu, výstavby turistickej infraštruktúry, tvorbu stratégií a vzdelávania, ako aj na prípravu udržateľných produktov cestovného ruchu, napríklad so zameraním na ekológiu, či cykloturistiku.„To sú projekty, ktoré ministerstvo dopravy osobitne oceňuje," podotkla štátna tajomníčka, pričom najmä v Žilinskom a Prešovskom kraji majú výrazný podiel na návšteve turistov.Ministerstvo dopravy následne v tlačovej správe spresnilo tohtoročnú sumu na podporu cestovného ruchu na takmer 8,9 milióna eur. S organizáciami cestovného ruchu už podpísalo zmluvy na realizáciu projektov v tomto objeme.Predstavitelia rezortu sa v Žiline stretli so zástupcami samospráv a krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu, aby rozšírili svoju spoluprácu.„Na toto stretnutie sme pozvali aj primátorov a starostov miest a obcí, ktoré ešte nie sú zapojené v systéme regionálnych organizácií cestovného ruchu. Chceli sme im ukázať, ako funguje spolupráca verejného a súkromného sektora a motivovať ich, aby sa stali organizáciou cestovného ruchu," priblížil generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Tomáš Ondrčka . „Chceme rozširovať našu členskú základňu nielen o obce, ale aj poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu,“ dodal.Zapojenie sa do tohto systému má pre organizácie viaceré benefity vrátane finančných. Daň za ubytovanie, ktorú platí každý, kto prenocuje v hoteloch či penziónoch, sa vráti späť do regiónu cez podporu rozvojových aktivít, ktoré následne môžu prilákať ďalších návštevníkov. Organizácie cestovného ruchu sú pre rezort dopravy dôležitými partnermi pri zvyšovaní návštevnosti turistických atrakcií a propagovaní Slovenska.