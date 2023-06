Siemens ponúka mestám a obciam nabíjačky pre elektromobily, na ktoré môžu získať 100 % dotáciu z Plánu obnovy

Mestá a obce sa môžu prihlásiť do výzvy na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá



1. kolo 30. 6.2023



2. kolo 30. 9.2023



3. kolo 31. 12.2023



4. kolo 31. 3.2024



Siemens ponúka moderné nabíjačky aj riešenie celej infraštruktúry elektrickej siete

13.6.2023 (SITA.sk) - S rastúcim počtom elektromobilov na cestách a blížiacim sa zákazom predaja vozidiel s tradičným benzínovým alebo naftovým pohonom sa slovenské mestá a obce budú musieť pripraviť na budovanie nových verejných nabíjacích staníc.Vďaka dotáciám Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z európskeho Plánu obnovy a spoločnosti Siemens však teraz môžu nové verejné nabíjačky pre elektromobily vybudovať s možnosťou preplatenia až 100 % oprávnených výdavkov a získať kompletný návrh a zastrešenie celého technického riešenia na mieru.Ministerstvo hospodárstva totiž vyčlenilo sumu cez 10 000 000 eur pre mestá a obce s viac než 7 000 obyvateľmi, ktoré sa môžu prihlásiť do zverejnenej výzvy . Oprávnenými žiadateľmi sú aj mestami zriadené organizácie, okresné mestá, vyššie územné celky (VÚC) a nimi zriadené organizácie.Samosprávy môžu žiadať dotácie vo výške 100 % na vybudovanie AC nabíjacích bodov s výkonom viac než 11 kW, výkonných DC rýchlonabíjačiek s výkonnom cez 50 kW a dokonca aj na vybudovanie komplexných nabíjacích hubov.Samosprávy môžu v prípade pomalších AC nabíjacích staníc získať maximálne 3 000 eur na každý nabíjací bod (nabíjací konektor) a v prípade vysokovýkonných tzv. DC rýchlonabíjačiek až 29 000 eur na každý nabíjací bod. Moderné nabíjačky však kombinujú viac nabíjacích bodov na jednom stojane, aby pri nich bolo možné nabíjať viaceré vozidlá súčasne. Na stojan s dvomi DC a jedným AC bodom tak možno získať dotáciu až 61 000-tisíc eur, na každý stojan s dvojicou AC konektorov zas 6 000 eur.Majitelia elektromobilov dnes takéto nabíjacie stanice nájdu najmä na parkoviskách väčších obchodných centier, prípadne na klasických čerpacích staniciach. Siemens si uvedomuje, že pre mestá a obce, ktoré s elektromobilitou zatiaľ nemajú dostatočné skúsenosti, môže byť prihlasovanie do výzvy a výber vhodného technického riešenia, ktoré by sa umožňovalo čerpať dotácie od Ministerstva v plnej výške, pomerne zložité. Firma preto samosprávam a krajom ponúka pomocnú ruku.Siemens pripravil špeciálnu webovú stránku , kde môžu mestá a obce nad 7 000 obyvateľov, prípadne vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie, vyplniť pripravený dotazník. Siemens ich následne kontaktuje v snahe zastrešiť a pripraviť kompletné technické riešenie.Ministerstvo pripravilo celkom štyri kolá výzvy na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá s nasledovnými termínmi uzávierok:Spoločnosť Siemens ponúka mestám a obciam zastrešenie celého technického riešenia a prípravu projektu, ktorý bude spĺňať podmienky výzvy z plánu obnovy na získanie dotácie.V projekte možno využiť široké portfólio nabíjacích staníc Siemens s výkonom od 22 do 360 kW. AC nabíjačka Siemens VersiCharge s výkonom až do 22kW zaručuje najvyššiu možnú kompatibilitu so všetkými dnes jazdiacimi elektromobilmi a ich nabíjacími štandardmi. Elektrické auto dokáže pomalým nabíjaním nabiť už za pár hodín a zabezpečiť tak mobilitu na ďalšie prejdené kilometre.Medzi vlajkové lode a najvýkonnejšie DC rýchlonabíjacie stanice na trhu patrí nabíjacia stanica Siemens SICHARGE D, ktorá získala cenu iF DESIGN Award 2021 za dizajn používateľského rozhrania a služieb.Ponúka plnú modularitu a rozšíriteľnosť až do výkonu 300 kW, pričom môže kombinovať viaceré DC a AC nabíjacie body. Moderné elektromobily s ňou teda dokážu nabíjať plným nabíjacím výkonom, ktorým disponujú ich palubné nabíjačky. Dnešným elektrickým vozidlám dokáže pridať 100 km dojazdu už za 10 minút.SICHARGE D pritom umožňuje nabíjať viacero vozidiel súčasne. V prípade konfigurácie s tromi nabíjacími bodmi (2 x DC a 1 AC konektor) viete získať z výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky dotáciu až 61 000-tisíc eur.Ponúkané komplexné riešenie v súvislosti s budovaním nových nabíjacích bodov od Siemensu však zahŕňa oveľa viac, ako len koncové nabíjacie stanice.Spoločnosť mestám a obciam, ktoré sa prihlásia na jeho webovej stránke , zastreší aj vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie a úpravu už existujúcich zariadení na elektrizačnej sústave v danej lokalite – to znamená napríklad dodanie vhodných trafostaníc a rozvádzačov vysokého a nízkeho napätia, aby bola zaručená 100 % funkčnosť nabíjacích staníc a spoľahlivosť dodávok elektrickej energie v regióne.Súčasťou môže byť tiež dodanie batériového úložiska SIESTORAGE NEO. To umožňuje inštaláciu vysokovýkonných rýchlonabíjačiek aj v oblastiach so slabšou kapacitou elektrizačnej sústavy, bez vysokých nákladov na jej posilnenie. Batériové úložiská totiž dokážu ukladať prebytočnú energiu zo siete alebo zdrojov zelenej energie (fotovoltika, veterné elektrárne) a dodávať ju naspäť podľa potreby tak, aby vyrovnávali nadmernú záťaž v elektrickej sieti počas špičiek.Informačný servis