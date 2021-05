Na podporu excelentných projektov pôjde 26 miliónov eur, kvalitné inovácie sú pre Remišovú prioritou

Čerpanie s podmienkou

Podpora inovácií je prioritou

3.5.2021 (Webnoviny.sk) - Na podporu excelentných inovačných projektov pôjde takmer 26 miliónov eur. Ministerka investícií Veronika Remišová schválila dve výzvy na predkladanie výskumno-vývojových projektov so známkou excelentnosti za kvalitu, Seal of Excellence.Finančnú podporu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra do výšky 2,5 milióna eur môžu získať projekty z celého Slovenska. Slovensko podľa Veroniky Remišovej potrebuje vlastné inovácie, ktoré domácim firmám zabezpečia konkurencieschopnosť a budú prínosom pre slovenskú ekonomiku.Žiadať o príspevok môžu fyzické alebo právnické osoby, a to mikro, malé a stredné podniky. Na celoslovenskú výzvu okrem Bratislavského kraja ide z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 12,8 milióna eur.Vo výzve určenej pre Bratislavský kraj je vyčlenených 13 miliónov eur. Podmienkou je realizácia hlavnej aktivity projektu do 31. decembra 2023.„Podpora kvalitných inovatívnych projektov je pre nás prioritou. Známku Seal of Excellence doteraz získali takmer tri desiatky slovenských projektov, ktoré majú vysoký inovačný potenciál a uplatnenie môžu nájsť nielen na slovenskom, ale aj na globálnom trhu,“ dodala Remišová, ktorej rezort plní úlohu koordinátora eurofondov. Obidve výzvy vyhlási Ministerstvo hospodárstva SR Výzvy sú určené pre projekty, ktoré po 1. januári 2018 získali, vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť, známku excelentnosti za kvalitu - Seal of Excellence v rámci programu Horizont 2020. Ďalšou podmienkou je, že predkladané projekty neboli finančne podporené z programu Horizont 2020, ktorý priamo riadi Európska komisia.