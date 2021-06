Na podporu zamestnanosti išlo podľa Hegera vyše sedem miliárd eur, odborárom sa však nepáčia zmeny v Zákonníku práce (video)

Budú pravidelné stretnutia?

Napadnú zmeny v Zákonníku práce

Konštruktívna debata

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Na podporu zamestnanosti na Slovensku vláda od začiatku pandémie k 4. júnu tohto roka poskytla 7,5 miliardy eur. Po pracovnom stretnutí s predstaviteľmi odborov to na tlačovej besede uviedol predseda vlády Eduard Heger . Podľa neho ide o bezprecedentnú pomoc. Len v tomto roku išlo podľa neho o sumu 2,5 miliardy eur.Na samotnú podporu udržania zamestnanosti vláda podľa Hegera vynaložila takmer dve miliardy eur, na pandemické nemocenské dávky a sociálnu pomoc išlo viac ako 500 miliónov eur, viac ako 800 miliónov eur na vykrytie zvýšených výdavkov v zdravotníctve, na zabezpečenie likvidity firiem a bankové garancie išlo 1,7 miliardy eur a vyše 1,2 miliardy eur predstavovali transfery pre samosprávy.Premiér Eduard Heger chce nastaviť sociálny dialóg tak, aby sa jeho pracovné stretnutia s odborármi konali každý štvrťrok. „Sociálny dialóg je základom najlepších riešení a rozhodnutí pre ľudí," povedal.Sociálny dialóg by podľa neho nemal byť nástrojom politického zápasu a nemal by sa zneužívať na politické ciele. Ako dodal, má záujem o dobrú spoluprácu a odborné diskusie so zástupcami zamestnancov.Podľa prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR Mariána Magdoška je škoda, že sa okrúhle stoly nekonali k schváleným zmenám v Zákonníku práce. „Mohlo to vyzerať oveľa lepšie, ak by boli vypočuté všetky naše argumenty," povedal. Avizoval, že odborári cez opozičných poslancov NR SR napadnú zmeny v Zákonníku práce na Ústavnom súde SR Odborári tiež vládu žiadajú, aby o poslaneckých legislatívnych návrhoch vždy rokovala aj tripartita. „V minulosti taká dohoda na tripartite bola, že aj poslanecké návrhy boli prerokovávané na tripartite," povedal. Stretnutie s premiérom považuje šéf KOZ za úvodné kolo. „Ak to bude pokračovať tak, ako povedal predseda vlády, tak v tom vidíme veľké pozitívum," dodal.Predsedníčka Moderných odborov Volkswagen Jolana Julkeová zhodnotila debatu s predsedom vlády ako veľmi otvorenú a konštruktívnu. „Verím tomu, že aj do budúcnosti budeme môcť s premiérom otvoriť všetky témy, ktoré potrebujeme doriešiť," povedala. Ako príklad uviedla zmeny v Zákonníku práce, či problémy zamestnancov.Prezidentka Nezávislých kresťanských odborov Ľubica Černá ocenila to, že predseda vlády pozval na rokovanie viaceré odborové organizácie. „Nie sme navzájom konkurentmi, ale máme jeden spoločný cieľ, a to je obhajoba práv zamestnancov," dodala.