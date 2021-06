Návrh na odvolanie Mikulca podľa Hegera neprejde, minister vnútra má plnú podporu koalície

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) si myslí, že návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽaNO) neprejde. Ako zdôvodnil na utorkovej tlačovej konferencii, tento návrh nezíska potrebný počet hlasov. Podotkol, že všetci koaliční partneri vyjadrili podporu ministrovi vnútra. Verí, že parlamentní poslanci koaličnú zmluvu na schôdzi, kde sa bude riešiť Mikulec, neporušia.„Máme tu koaličnú zmluvu, ktorá jasne hovorí o tom, že nehlasujeme s opozíciou a vonkoncom nie za odvolávanie koaličných alebo vládnych ministrov. Je to porušenie koaličnej zmluvy, a preto také porušenie má aj svoje následky,“ vysvetlil Heger.Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) podala v utorok 8. júna do parlamentu návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR (NR SR) , na ktorej chce odvolávať Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie ministra vnútra.Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico . Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) má teraz sedem dní na to, aby schôdzu zvolal. Podľa Fica je to reakcia na všetky procesy, ktoré sa na rezorte vnútra udiali za posledných 12 až 13 mesiacov.