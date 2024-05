Na podujatia projektu Rok kresťanskej kultúry poputuje 250-tisíc eur, cieľom je spájať kresťanov

Spájanie kresťanov

29.5.2024 (SITA.sk) - Na podujatia projektu Rok kresťanskej kultúry (RKK) poputuje 250-tisíc eur. Prostriedky sú určené na podujatia, ktoré sa budú konať v roku 2024, uvoľnené by mali byť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa.Vypláva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Na rokovanie ho predložila ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ).„Rok kresťanskej kultúry je celoslovenský projekt, ktorého snahou je priblížiť spoločnosti kresťanskú kultúru prostredníctvom odborných, umeleckých, vzdelávacích a iných aktivít. Cieľom RKK je spojiť kresťanov zo všetkých kresťanských konfesií na Slovensku," uvádza predložený materiál.Jeho hlavnými organizátormi Konferencia biskupov Slovenska (KBS) a Ekumenický rada cirkví v SR. Materiál tiež zdôrazňuje ekumenický charakter projektu.Ako ďalej ozrejmil schválený materiál, ide o tretie podujatie, ktoré nadväzuje na podobné projekty v rokoch 1999 a 2010. I tie boli financované zo štátneho rozpočtu. Aktuálny RKK bol oficiálne vyhlásený v rámci cyrilo-metodskej svätej omše počas národnej púte na Svätoplukovom námestí v Nitre, vlani 5. júla.„Kresťanské umenie má v slovenskom kultúrnom živote nespochybniteľné postavenie. Kultúrne aktivity cirkví predstavujú významný prínos k dostupnosti tvorivej umeleckej činnosti pre všetky vrstvy obyvateľstva. V mnohých obciach sa práve cirkevné subjekty stali jedinými nositeľmi kultúrno-osvetovej činnosti," uvádza sa v materiáli s tým, že predstavujú významný integračný prvok miestnych komunít.„Ústava Slovenskej Republiky vyjadruje, že sa štát neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Napriek tomu sa Ústava odvoláva na cyrilo-metodské duchovné dedičstvo, ktoré je v našej spoločnosti stále mimoriadne živé," píše sa v materiáli s poukázaním na to, že i posledné sčítanie obyvateľstva v roku 2021 ukázalo, že bezmála 70 percent obyvateľstva sa hlási k registrovaným cirkvám a náboženstvám.„V tejto súvislosti sa rozhodla vláda Slovenskej republiky finančne podporiť vybrané projekty v rámci realizácie Roku kresťanskej kultúry v priebehu roka 2024," dodáva schválený materiál.