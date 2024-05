Gastronomický a kultúrny festival Viva Italia sa bude konať v Poprade, prelína sa s ním aj medzinárodné stretnutie Alpínov

Pripravia takmer 50 stánkov

Simulácia zásahu v prípade živelnej pohromy

28.5.2024 (SITA.sk) - Stovky Talianov sa zídu v Poprade na 11. ročníku gastronomického a kultúrneho festivalu Viva Italia . Popri ňom sa totiž v tomto roku uskutoční pod Tatrami aj medzinárodné stretnutie Alpínov. Samotný festival odštartuje v stredu 5. júna a opäť po roku zmení centrum Popradu až do soboty na malé Taliansko.Ako v utorok informovali organizátori podujatia, pre návštevníkov bude pripravených takmer päť desiatok stánkov, ktoré ukážu okrem iného pestrosť talianskej kuchyne i vinárstva. Súčasťou festivalu bude viac ako dvadsať koncertov na štyroch pódiách, odborné podujatia i konferencie, filmový festival a výstavy.Medzi vystavovateľmi v rámci gastro sektora budú mať aj v tomto roku zastúpenie viaceré regióny, nebudú chýbať Sardínčania ani Sicílčania.„Pokračujeme v spolupráci, ktorú sme aj s talianskymi partnermi započali pred mnohými rokmi a osvedčila sa. Prinesú so sebou nielen chute a vône talianskej gastronómie, či odborné poznatky, ale okrem iného to pre región pod Tatrami v rámci cestovného ruchu znamená aj dvetisíc prenocovaní,“ priblížil Fabio Bortolini , predseda občianskeho združenia Pre mesto, ktoré podujatie organizuje.Na Slovensko už v uplynulých dňoch prišlo aj osemnásť špeciálnych vozidiel s Alpínmi. Ide o najstaršiu aktívnu horskú pechotu na svete, ktorá spadá pod taliansku armádu. Po predošlých zrazoch v Mníchove či Paríži padla tento rok voľba na Poprad, v ktorom žije početná komunita Talianov.„Špecializujeme sa na hory a vy tu máte vaše krásne Vysoké Tatry,“ vysvetlil Talian Alessandro Zazzeron, prezident Slovenského alpského oddielu. Okrem festivalu tak bude môcť verejnosť vo vyhradenom čase nahliadnuť aj do takzvaného základného tábora.Tím 70 dobrovoľníkov ho postaví pri futbalovom štadióne, jeho súčasťou bude okrem iného poľná kuchyňa, priestor prvého kontaktu a pomoci či kúpeľňa. V spolupráci s Hasičským zborom SR a civilnou ochranou z regiónu Friuli-Venezia Giulia pripravujú Alpíni na štvrtok 6. júna medzinárodné cvičenie. Simulovať budú počas neho zásah v prípade živelnej pohromy. Zapoja sa do neho aj školy v Poprade.Doplnením festivalu bude aj v tomto roku niekoľko odborných konferencií, venované budú Československým légiám a Alpínom, ale aj druhý ročník workshopu Trendy rozvoja cezhraničných turistických destinácií. V rámci hudobného programu vystúpia na námestí viaceré talianske zoskupenia, pripravené sú aj koncerty v kostoloch v Poprade a Levoči.Festival tiež ponúkne dve výstavy, v nákupnom centre a susediacom Podtatranskom múzeu . Súčasťou podujatia bude aj v tomto roku Festival talianskej kinematografie v popradskom Kine Tatran.