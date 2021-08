Na podujatia s pápežom sa prvý týždeň prihlásilo 20 000 ľudí

Dvadsaťtisíc ľudí evidujú organizátori návštevy pápeža Františka po prvom týždni registrácie. Takmer polovica z tohto počtu sú prihlásení do Šaštína. Informuje o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska na svojom webe.





V Košiciach je na návštevu pápeža už skoro plný počet dobrovoľníkov

Zo štatistík vyplýva, že do Prešova chce prísť zatiaľ na stretnutie so Svätým Otcom Františkom 6200 ľudí. Takmer 4500 záujemcov eviduje registračný tím v Košiciach.Registrácia účastníkov je k dispozícii na internetovej stránke www.navstevapapeza.sk. Prihlásiť sa je možné do Šaštína, Prešova a Košíc. Pastoračná cesta pápeža Františka sa nesie v znamení motta „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom".Bližšie informácie je možné získať na infolinke +421 2 2220 0075 od pondelka do piatka v čase od 8.30 do 16.30 h a na e-mailovej adrese registracia@navstevapapeza.sk.Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.

V metropole východného Slovenska v Košiciach je prihlásených už takmer plný počet ľudí, ktorí budú počas septembrovej návštevy pápeža dobrovoľníkmi. Pre TASR to potvrdila koordinátorka dobrovoľníkov v Košiciach Adriana Čurajová.



„Blížime sa k cieľovej rovinke. Prekročili sme 700 dobrovoľníkov," uviedla Čurajová. Ako dodala, nábor bude spustený až do úplného spustenia, teda kým nedosiahnu 800 dobrovoľníkov.



Dobrovoľníci sa podľa Čurajovej stávajú predlženou rukou Svätého Otca, prvými, ktorí stretnú prichádzajúcich pútnikov. „Toto privilégium je bohato umocnené faktom, že Svätý Otec sa špeciálne za všetkých, ktorí sa neboja služby a zaradia sa medzi dobrovoľníkov, modlí," povedala koordinátorka.



Dobrovoľníkov hľadajú aj v Bratislave a Prešove. K dispozícii je formulár, v ktorom uvedú výber miesta a či sú domáci alebo zahraniční dobrovoľníci. Potom vypíšu formulár. Pomáhať budú s rozličnými činnosťami, podľa potreby. Podmienkou je splnenie istej vekovej hranice a plná zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19. Záujemcovia, ktorí chcú pomáhať, sa môžu prihlásiť aj prostredníctvom stránky www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik.



Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.