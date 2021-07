S pápežom Františkom sa na Slovensku budú môcť stretnúť iba zaočkovaní

Na programe počas septembrovej návštevy pápeža Františka a stretnutia s ním sa budú môcť zúčastniť len plne zaočkovaní. V utorok o tom informoval minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Oznam o očkovaní prichádza necelé dva mesiace pred príchodom pápeža, aby sa ľudia stihli prihlásiť a dať sa zaočkovať.

Hromadné podujatia spojené s pápežskou návštevou by mali mať výnimku z covid semafora. Aktuálne totiž podľa neho v zelených okresoch môže byť v exteriéri maximálne tisíc ľudí, v žltých okresoch do 500 ľudí. Kapacitu bude možné prekročiť len pre zaočkovaných.

„Určite nechceme pustiť len tisíc osôb, chceme pustiť viac. Pustíme ich, ale budú zaočkovaní. Je to jednoduchá matematika,“ reagoval ešte minulý týždeň minister Lengvarský. Je presvedčený, že pápežova návšteva zvýši záujem o očkovanie.

Konkrétne podmienky obmedzenia ešte nie sú známe, dopracovať ich má pracovná skupina na ministerstve zdravotníctva. Je možné, že výnimky bude mať určitá skupina ľudí, ktorá nemôže byť očkovaná. Ak by sa situácia na Slovensku zhoršila, prísnejšie obmedzené by boli aj hromadné podujatia.

Do septembra sa môže epidemiologická situácia ešte meniť. Aktuálne je Slovensko podľa covid automatu celé zelené, čiže situácia je priaznivá, no krivka koronavírusu má už aj u nás po niekoľkomesačnom klesaní opäť rastúci sklon a 7-dňový priemer nových prípadov stúpa už niekoľko dní po sebe. Delta vírus je na vzostupe prakticky v celej Európe.

Pápež strávi na Slovensku tri dni, od 12. do 15. septembra. On sám už je zaočkovaný a vyzýva na to aj veriacich. Jeho oficiálny program u nás ešte nebol potvrdený, predpokladá sa však, že by mal navštíviť Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Pôjde o pastoračnú návštevu, čo znamená, že pápež bude slúžiť bohoslužby a stretávať sa s veriacimi.

Správu budeme aktualizovať.