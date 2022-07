Na Pohodu v pohode s národným dopravcom

ZSSK vypraví na festival Pohoda 4 mimoriadne vlaky



Pohodlnú a ekologickú dopravu zabezpečí národný dopravca aj priamo v areáli trenčianskeho letiska formou festivalového vláčika





Nové Mesto nad Váhom – Trenčín,



Žilina – Bytča – Považská Bystrica – Púchov – Trenčín,



Chynorany – Bánovce nad Bebravou – Trenčín,



Horné Srnie – Trenčín (s prestupom v Trenčianskej Teplej).



Cestovné poriadky festivalových vlakov:







štvrtok 7. júla 2022

stanica

nedeľa 10. júla 2022





Príchod

Odchod

Príchod

Odchod







10:28

Košice

15:19







10:41

10:43

Kysak

15:03

15:05





11:42

11:44

Poprad-Tatry

14:00

14:02





12:29

12:31

Liptovský Mikuláš

13:13

13:15





12:49

12:51

Ružomberok

12:53

12:55





14:39



Trenčín



11:07











štvrtok 7. júla 2022

stanica

nedeľa 10. júla 2022





príchod

Odchod

príchod

odchod







14:08

Bratislava hl. st.

13:09







14:37

14:39

Trnava

12:37

12:39





15:23



Trenčín



11:50







6.7.2022 (Webnoviny.sk) -Po trojročnej prestávke sa na trenčianske letisko vracia festival Pohoda v plnej kapacite. Svoje brány otvorí vo štvrtok 7. júla, zatvorí v nedeľu 10. júla. Ekologickým dopravným partnerom festivalu je opäť Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).Národný dopravca v spolupráci s organizátorom podujatia vypraví dva mimoriadne vlakyKapacita každého mimoriadneho rýchlika je 396 miest na sedenie. Novinkou je jednotná cena 9,90 eur pre spiatočné lístky odkiaľkoľvek. Ich predaj sa realizuje cez e-shop Pohody na www.pohodafestival.sk/sk/shop/doprava . Po príchode vlakov do Trenčína je pre návštevníkov pred železničnou stanicou Trenčín pripravená posilnená kyvadlová doprava zo stanice do areálu letiska. Cestovanie na Pohodu mimoriadnym vlakom zároveň ponúka check-in na festival priamo vo vlaku. Návštevníci tak ušetria čas a pred vstupnými bránami už nemusia stáť v rade.Okrem mimoriadnych vlakov je možné na Pohodu cestovať aj bežnými vlakovými spojmi, v stanici Trenčín zastavuje 16 rýchlikov na trase z Bratislavy / Trnavy / Piešťan alebo zo Žiliny / Vrútok / Ružomberka / Popradu / Spišskej Novej Vsi / Košíc. V Trenčíne okrem toho zastavujú až štyri desiatky regionálnych vlakov (regionálne rýchliky či regionálne expresy z Bratislavy a Žiliny a osobné vlaky na vymenovaných trasách):uviedol člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK Karol Martinček.Najväčší festival na Slovensku Pohoda sa koná pravidelne začiatkom júla v Trenčíne. Trojdňová oslava hudby, slobody a umenia ponúka pestrú paletu svetových hudobníkov, domácich interpretov, ale aj divadelnú, tanečnú, literárnu a diskusnú sekciu. Na Pohode 2022 vystúpia napríklad víťaz Grammy za najlepší elektronický album roka 2017 – austrálsky DJ a producent Flume, nórska speváčka Sigrid, britská kapela Metronomy, punkrocková legenda Slobodná Európa, Luhanská filharmónia a mnoho ďalších. Chýbať nebudú ani rôzne prednášky a besedy so zaujímavými hosťami, film, literatúra a divadlo. Detailné informácie o festivale, programe a sprievodných podujatiach nájdete tu - https://www.pohodafestival.sk/sk Informačný servis