Naď: Nestabilitou vo vláde ohrozujeme zahraničné smerovanie Slovenska

Sme rešpektovaný partner

Inovačný bezpečnostný fond

6.7.2022 (Webnoviny.sk) - Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) tvrdí, že nestabilita vo vláde ohrozuje zahraničné smerovanie SR.„My ohrozujeme veľa vecí touto nestabilitou vo vláde a jedna z nich je jednoznačne zahranično-politické smerovanie vlády. V tomto čase, keď Putin útočí na Ukrajinu, tu chceme teraz vytvárať vládnu nestabilitu? Bulharsko dokonca ústami premiéra povedalo, že je presvedčené, že komu vyhovuje rozpad vlády v Bulharsku, sú práve ruské spravodajské služby, ktoré na tom robili. To my máme dávať ten istý naratív, že vlastnú vládu uprostred vojny budeme zhadzovať kvôli personálnym otázkam," povedal na tlačovej konferencii Jaroslav Naď.Jaroslav Naď ďalej uviedol, že Slovensko zo zahranično-bezpečnostného aspektu funguje lepšie ako v minulosti, aj vďaka spolupráci prezidentky, predsedu vlády, ministra zahraničných vecí i ministra obrany.„Sme rešpektovaný partner, sme partner, ktorý je na správnej strane, máme silné postavenie v rámci Európskej únie (EÚ) alebo Severoatlantickej aliancie (NATO). A teraz čo chceme? Chceme naspäť, aby sa vrátili politici, ktorí sa budú chodiť Putinovi klaňať alebo ktorí budú spochybňovať naše členstvo v NATO a v EÚ?," dodal Naď.Témou tlačovej konferencie bol aj inovačný bezpečnostný fond a jeho podpora pre malé slovenské firmy, ktoré sú aktívne v obrannom priemysle.„Slovenská republika k tomu pristúpila a naším cieľom je, aby sa čo najviac spoločností zo Slovenska mohlo zúčastňovať na konkrétnych projektoch v konzorciách s inými menšími spoločnosťami z členských krajín NATO. Verím, že už budúci rok uvidíme k tomu výsledky. Aké spoločnosti to budú, bude záležať primárne od tých firiem, aby ponúkali také projekty a riešenia, ktoré budú zaujímavé. Ale budú mať balík peňazí, ktoré môžu použiť v rámci NATO," uviedol Naď.