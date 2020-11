Na pohreb bieloruského aktivistu prišli tisícky ľudí, smútočný sprievod mal niekoľko kilometrov

Bitka v dodávke

Rozhnevaná opozícia

20.11.2020 - Tisícky Bielorusov v piatok prišli na pohreb opozičného aktivistu, ktorého po zadržaní údajne brutálne zbili bezpečnostné sily. Smútiaci sa zišli pred kostolom v Minsku, pričom držali fotografie zosnulého Romana Bondarenka a červeno-biele stuhy, ktoré sú symbolom opozície.Následne vytvorili niekoľko kilometrov dlhý rad, v ktorom išli na cintorín, kde ho pochovali.Roman Bondarenko zomrel 12. novembra. Stalo sa tak deň po tom, čo ho na dvore v Minsku zadržali muži odstraňujúci stuhy zavesené podporovateľmi opozície.Muži, o ktorých sa predpokladá, že to boli policajti v civile, ho vzali do policajnej dodávky, kde ho podľa ľudskoprávnych aktivistov zbili. Tridsaťjedenročný Bielorus skonal v dôsledku zranení hlavy.Polícia popiera zodpovednosť za smrť Bondarenka s tým, že sa zranil pri bitke a podľa vyšetrovateľov bol opitý.Novinára a lekára, ktorí informovali, že lekárske záznamy neukazujú prítomnosť alkoholu v Bondarenkovej krvi, vo štvrtok zatkli, informuje agentúra AP.Smrť Bondarenka ešte viac rozhnevala podporovateľov opozície, ktorí od prezidentských volieb z 9. augusta protestujú proti znovuzvoleniu prezidenta Alexandra Lukašenka.Opozícia a niektorí volební zamestnanci tvrdia, že výsledky boli zmanipulované. Od začiatku protestov v Bielorusku podľa ľudskoprávnych aktivistov zadržali viac ako 19-tisíc ľudí a tisícky z nich zbili.V súvislosti so spochybňovanými voľbami a zákrokmi úradov voči protestom uvalili krajiny Západu na bieloruských predstaviteľov sankcie. V piatok sa k sankciám Európskej únie pridalo aj Nórsko.Litva, Lotyšsko a Estónsko zase oznámili, že svoj sankčný zoznam rozšíria o ministrov informácií a športu.