Stovky Bielorusov porušili na protestoch zákon, niektorým hrozí aj 15-ročné väzenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.11.2020 - Ľudskoprávna organizácia Viasna vo štvrtok uviedla, že bieloruské úrady zaznamenali viac ako 900 trestných činov v súvislosti so správaním demonštrantov, ktorí už niekoľko mesiacov protestujú proti výsledkom augustových prezidentských volieb.V nich podľa oficiálnych výsledkov triumfoval autoritársky prezident Alexander Lukašenko, ktorý v Bielorusku vládne od roku 1994, no podľa protestujúcich boli výsledky zmanipulované a požadujú jeho rezignáciu.Stovky obvinených Bielorusov podľa spomenutej inštitúcie by pre účasť na zhromaždeniach mohli odsúdiť na dlhoročné tresty odňatia slobody. V obvineniach proti demonštrantom sa najčastejšie uvádza plánovanie alebo účasť na výtržnostiach a násilné správanie voči členom policajných zložiek. V prípade najzávažnejších trestných činov hrozí obvineným až 15-ročné väzenie.Lukašenko približne pred dvomi týždňami pozmenil taktiku proti demonštrantom. Vyzval vtedy úrady, aby zakročili proti všetkým robotníkom či študentom, ktorí sa zúčastňujú na demonštráciách organizovaných opozíciou."Nebudeme nikoho presviedčať: ani pracujúcich, ani študentov, ani lekárov, učiteľov či úradníkov... Teraz nastáva okamih, keď by si mal každý zvoliť cestu, po ktorej chce ďalej ísť," skonštatoval pred niekoľkými dňami 66-ročný prezident.