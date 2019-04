Na pohreb zavraždenej novinárky prišli britskí aj írski lídri

Írsky premiér Leo Varadkar (druhý zľava), britská premiérka Theresa Mayová sa účastnia na pohrebe zavraždenej novinárky Lyry McKeeovej v Belfaste 24. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belfast 24. apríla (TASR) - Britskí, írski a severoírski politickí lídri sa pridali k stovkám smútiacich, ktorí sa v stredu zišli v Belfaste na pohrebe zavraždenej severoírskej novinárky Lyry McKeeovej. Medzi zhromaždenými bola britská premiérka Theresa Mayová, šéf britskej Labouristickej strany Jeremy Corbyn či írsky premiér Leo Varadkar.Novinárku si na stredajšom pohrebe v jej rodnom Belfaste pripomínali ako "", ktorá búrala bariéry, informuje agentúra Reuters. Viacerí z príbuzných a priateľov McKeeovej prišli na pohreb v oblečení z Marvelových komixov, či kníh a filmov o Harrym Potterovi, aby si tak uctili novinárkinu záľubu v týchto fantazijných svetoch.," uviedol katolícky kňaz Martin Magill, ktorý slúžil pohrebnú omšu. Tých, ktorí stoja za jej vraždou zároveň vyzval na to, aby sa zriekli násilia. "" povedal ďalej v homílii. Smrť novinárky tiež označil za zlomový bod, ktorá musí Severnému Írsku priniesť zmenu, približuje agentúra AP. Za kázeň si v belfastskej Katedrále Svätej Anny vyslúžil spontánny potlesk.Novinárkin blízky priateľ Stephen Lusty smútiacim odhalil, že novinárka sa plánovala v máji zasnúbiť so svojou partnerkou, Sarou Canningovou.McKeeová (29) zomrela na následky zranení hlavy, ktoré utrpela minulý štvrtok večer pri streľbe v severoírskom meste Londonderry. Neznámy strelec tam okolo 23.00 h miestneho času vypálil niekoľko rán smerom na policajtov a pri nich stojacu McKeeovú. Postrelenú novinárku okamžite previezli do nemocnice, kde však utŕženým zraneniam podľahla.K zodpovednosti za jej vraždu sa v pondelok večer prostredníctvom listu zaslaného severoírskym médiám prihlásila militantná skupina s názvom Nová IRA, ktorá uviedla, že jeden z jej príslušníkov strieľal na policajtov. Za zabitie McKeeovej sa Nová IRA zároveň ospravedlnila jej rodine a blízkym.Polícia v súvislosti s vraždou zadržala dvoch tínedžerov a 57-ročnú ženu. Všetkých však neskôr prepustila bez vznesenia obvinení.K vražde novinárky došlo po januárovom výbuchu nálože v Londonderry, z ktorého polícia viní taktiež organizáciu Nová IRA. Oba incidenty podľa Reuters podnietili obavy, že dvojročné politické vákuum v Severnom Írsku ako aj napätie spôsobené rozhodnutím Británie odísť z EÚ využijú malé marginalizované militantné skupiny.McKeeová je za ostatných takmer 20 rokov prvou novinárkou, ktorá v Británii prišla o život počas výkonu svojej práce, približuje AP. Jej vražda otriasla Severným Írskom, ktorému pripomenula desaťročia násilných bojov.