Pakistanský novinár dostal cenu hrdina slobody tlače

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Islamabad 24. apríla (TASR) - Medzinárodný tlačový inštitút (IPI) so sídlom vo Viedni v stredu oznámil, že cenu hrdina slobody tlače za rok 2018 (World Press Freedom Hero) udelí pakistanskému novinárovi Cyrilovi Almeidovi. Ocenia ho za jeho články, v ktorých sa kriticky vyjadroval na adresu vplyvnej pakistanskej armády. Informovala o tom agentúra AP.Cena hrdina slobody tlače sa udeľuje novinárom, ktorí prispievajú k presadzovaniu slobody tlače aj napriek tomu, že pri tom podstupujú veľké riziko.Almeida pracuje v pakistanskom denníku Dawn. Po tom, ako bol vlani zverejnený jeho rozhovor s bývalým premiérom Nawazom Šarífom, ho obvinili z vlastizrady. Šaríf v uvedenom rozhovore totiž obvinil pakistanskú armádu z napomáhania militantom zodpovedným za útoky v meste Bombaj v roku 2008. V roku 2017 Šarífa zbavili moci a aktuálne sa nachádza vo väzení.Ak by Cyrila Almeidu postavili pred súd, mohol by dostať i trest smrti.