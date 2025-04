Na pohrebe pápeža Františka sa zúčastní viacero slovenských biskupov, pôjdu s delegáciou prezidenta

Účasť na pohrebe je výrazom vďaky

Druhý pápež na Slovensku

24.4.2025 (SITA.sk) - Na pohrebe pápeža Františka , ktorý sa uskutoční v sobotu 26. apríla na Námestí sv. Petra vo Vatikáne, sa zúčastní viacero slovenských biskupov. Povedie ich košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Bernard Bober . Biskupi pôjdu s delegáciou prezidenta Petra Pellegriniho . Informovali o tom vo štvrtok z Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska.Poslednú úctu zosnulému pápežovi prejaví bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, prešovský arcibiskup metropolita Mons. Jonáš Maxim, spišský biskup Mons. František Trstenský, ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek. Do Ríma vycestuje aj nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo, košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč, bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš a pomocný biskup Bratislavskej eparchie Mons. Milan Lach.Prítomný bude aj tajomník KBS Ivan Ružička s členmi Generálneho sekretariátu KBS. „Slovenská účasť biskupov na pohrebe je výrazom vďaky za život a dielo pápeža Františka, ktorý počas svojho pontifikátu viackrát prejavil blízkosť Slovensku a jeho veriacim. Osobitným spôsobom to urobil v septembri 2021. Jeho 34. apoštolská cesta viedla vtedy na Slovensko. Bola to štvrtá návšteva hlavy Katolíckej cirkvi na Slovensku,“ pripomenuli z Tlačovej kancelárie KBS.Pápež František bol druhým pápežom, ktorý zavítal na Slovensko. Pred ním trikrát navštívil Slovensko dnes už svätý Ján Pavol II. Návšteva pápeža Františka sa niesla v znamení motta „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“.Počas štyroch dní absolvoval stretnutia s najvyššími predstaviteľmi štátu a Cirkvi, zástupcami náboženských obcí, židovskej, rómskej komunity a mladými. Navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Z paluby lietadla sa po odlete poďakoval Slovákom cez sociálnu sieť. „Vzdávam vďaku Bohu za to, že mi dovolil uskutočniť túto apoštolskú cestu. Som vďačný všetkým, ktorí rozličnými spôsobmi spolupracovali, osobitne prostredníctvom modlitby. Všetkých si vás nesiem v srdci,“ napísal vtedy.Jedným z plodov návštevy Svätého Otca bola zbierka na pomoc sociálne slabším rodinám na Kube, ktorú po návšteve vyhlásili biskupi. Vyzbieralo sa 600-tisíc eur. O výsledku ho informovali osobne na audiencii, ktorá sa konala v Ríme.