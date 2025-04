Na Slovensku vyrastá pesimistická generácia, k nespokojnosti mladých ľudí prispieva nízka medziľudská dôvera

Dôvera vplýva aj na ekonomiku

Mileniáli mieru dôvery vylepšujú

Obavy o budúcnosť

25.4.2025 (SITA.sk) - Ak ide o medziľudskú dôveru, na Slovensku vyrastá pesimistická generácia. Vyplynulo to z prieskumu DEKK Inštitútu, ktorý naznačuje, že dôvera na Slovensku môže byť v budúcnosti ešte väčší problém. Veľmi nízke čísla vykazuje najmä najmladšia a najstaršia generácia, no aj všeobecná medziľudská dôvera je v SR nepostačujúca. Jej miera dosahuje 21,3 percenta.DEKK Inštitút upozornil, že dôvera nevplýva len na vzťahy, ale aj na ekonomiku a bezpečnosť. Za nelichotivými dátami môže podľa inštitútu byť nárast antisystémového správania, nižšia schopnosť odolávať krízam, polarizácia, horšie ekonomické výsledky aj nižšia bezpečnosť.DEKK Inštitút štúdiu s názvom Trendy (ne)dôvery 2025 vykonával na jeseň 2024. Celoslovenský reprezentatívny prieskum vykonala agentúra Focus na vzorke 1 017 respondentov.Z analýzy DEKK Inštitútu vyplynulo, že z pohľadu dôvery sú najnegatívnejšou generáciou starší ľudia vo veku od 55 do 64 rokov. Len necelých 16 percent z nich si myslí, že sa iným ľuďom dá veriť. Naopak, viac ako 81 percent je názoru, že je treba byť veľmi ostražitý. Riaditeľ DEKK Inštitútu Pavol Kosnáč vysvetlil, že ide o generáciu, ktorá vyrastala v období totality, keď bolo bežné „dávať si pozor na jazyk“.„Ľudia žili iný život doma a iný na verejnosti. V západnej Európe, kde totalitu nezažili, dôverujú iným ľuďom starší obyvatelia viac ako tí mladší,“ doplnil Kosnáč s tým, že k zníženej miere dôvery prispela aj vlna sklamania po páde komunizmu, keď veľa ľudí vkladalo nádeje do nástupu demokracie a očakávalo, že sa životná úroveň čoskoro vyrovná Rakúsku.Mieru medziľudskej dôvery na Slovensku vylepšujú mileniáli, teda ľudia narodení v rokoch 1981 až 1996. „Táto generácia čerpala z príležitostí, ktoré ich rodičia nemali. Celkovo patria mileniáli k najidealistickejšej a najempatickejšej generácii. Sú najmenej materialisticky orientovaní. Preferujú míňať peniaze na zážitky. Masívny technologický rozvoj bol zároveň v čase ich dospievania prevažne zdrojom optimizmu, čo dnes už až tak neplatí,“ vysvetlil Kosnáč.Výsledky analýzy ukázali, že z mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov si takmer 22 percent myslí, že iným ľuďom sa dá dôverovať. Opak si myslí viac ako 75 percent z nich. U vekovej kategórie 25 až 34 rokov iným ľuďom dôveruje 26 percent, nedôveruje takmer 72 percent účastníkov prieskumu. Takmer rovnaké čísla pritom zaznamenali aj u 35 až 44 ročných.Výrazne nižšia medziľudská dôvera bola zaznamenaná u starších generácií. To, že treba byť veľmi ostražití, si myslí viac ako 81 percent ľudí vo veku 45 až 64 rokov. Z ľudí nad 65 rokov si takmer 19 percent myslí, že sa väčšine ľudí dá dôverovať.DEKK Inštitút doplnil, že súčasťou skúmania bola aj menšia štúdia s názvom Študenti a medziľudská dôvera na Slovensku, v rámci ktorej spolupracovali s iniciatívou Študentské voľby. Realizovali spoločne nereprezentatívny prieskum medziľudskej dôvery na stredných odborných školách a gymnáziách. Na otázku im pritom odpovedalo 2 887 študentov.Inštitút podotkol, že výsledky priniesli obavy o budúcnosť. Ukázalo sa totiž, že viac ako 83 percent respondentov si myslí, že treba byť veľmi ostražití v tom, komu dôverujeme. Takmer 17 percent respondentov si myslí, že väčšine ľudí sa dá dôverovať, čo je výrazne pod slovenským priemerom, ktorý je 21,3 percenta.„Ak by sa takýto výsledok potvrdil aj v reprezentatívnom prieskume, znamenalo by to, že nám v spoločnosti vyrastá nová generácia, ktorá iným ľuďom dôveruje výrazne menej ako predchádzajúce generácie v jej veku. To bude mať negatívny dopad aj na súdržnosť na Slovensku,“ skonštatoval DEKK Inštitút.Kosnáč doplnil, že táto nízka dôvera môže byť aj jednou z príčin nespokojnosti mladých ľudí, ktorá sa premieta do záujmu odísť zo Slovenska.„Je v našom záujme vo vzťahu k mladým ľuďom riešiť okrem odlivu mozgov a negatívneho demografického vývoja aj potenciálne nízku všeobecnú medziľudskú dôveru,“ uzavrel Kosnáč.