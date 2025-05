Na policajnom prezídiu riešia, ako sa zbaviť čurillovcov. Tvrdí podpredseda Demokratov Šeliga – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12.5.2025 (SITA.sk) - Na poradách najvyššieho vedenia Prezídia Policajného zboru sa rieši, ako sa zbaviť policajtov z tímu okolo Jána Čurillu . Vyhlásil to v pondelok podpredseda opozičnej strany Demokrati Juraj Šeliga . Dôvodom je podľa neho to, že pôvodná idea politickej pomsty voči nim prostriedkami trestného práva zatiaľ nevyšla.„Kraje (krajské riaditeľstvá PZ, pozn. SITA) dostali pokyn, že majú nájsť niečo, aby títo ľudia boli vyhodení,“ povedal Šeliga. Konkrétne majú podľa neho policajní funkcionári nájsť niečo, za čo by boli čurillovci opakovane disciplinárne potrestaní, čo by umožnilo ich prepustenie zo zboru.Preto majú napríklad monitorovať ich verejné vystúpenia a preverujú sa aj ich majetkové pomery. Demokrati v tejto súvislosti vyzývajú policajnú prezidentku Janu Maškarovú , aby urobila odpočet svojej činnosti za dobu, čo je v čele polície. Dokázala by tak podľa Šeligu, že sa zaoberá aj niečím iným, ako snahou vyhodiť čurillovov.„Práve preto sme pani Maškarovej napísali list, lebo ona na viaceré naše verejné výzvy nereagovala,“ zdôraznil Šeliga. Doplnil, že v rámci odpočtu by Maškarová mohla napríklad uviesť, ako rieši problém chýbajúcich policajtov. Len v Košickom kraji ich totiž podľa neho chýba okolo 500.