Tesco každý týždeň daruje 110 ton potravín. Upozorňuje na to netradičným spôsobom – obrovskými kamiónmi v centrách miest

12.5.2025 (SITA.sk) -Tesco je lídrom v boji proti plytvaniu potravinami a dlhodobo pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú. Za osem rokov Tesco zachránilo pred vyhodením 16 562 ton potravín, čo je v prepočte 40 miliónov porcií jedla. Reťazec každý deň daruje nepredané potraviny Potravinovej banke Slovenska a jej charitatívnym partnerom, ktorí ich ďalej distribuujú ľuďom v núdzi."Do potravinovej pomoci je zapojených všetkých 181 obchodov Tesco. Bez ohľadu na veľkosť či lokalitu obchodu každý z nich dokáže pomôcť nepredanými čerstvými aj trvanlivými potravinami. Vlani sa nám podarilo na Slovensku darovať až 92 % nepredaných potravín. Veríme, že aj malá pomoc má veľký význam," hovoría dodáva: "Netradičnou kampaňou s virtuálnymi kamiónmi, ktoré sa v realite nedajú takto jednoducho na seba naskladať, sme chceli ukázať, aké množstvo potravín každý týždeň darujeme ľuďom v núdzi – 110 ton by zaplnilo štyri kamióny. Zároveň ďakujeme všetkým kolegyniam a kolegom a partnerom z charitatívnych organizácií, ktorí každý deň pomáhajú, aby sa táto potravinová pomoc dostala tam, kde je najviac potrebná."Tesco ako prvý a jediný reťazec od roku 2016 meria a zverejňuje dáta o potravinovom odpade vo svojich prevádzkach. Odvtedy Tesco na Slovensku znížilo potravinový odpad vo svojej sieti o 75 %, čím ušetrilo viac ako 52 998 ton emisií CO2. Práve potravinový odpad sa do roku 2030 môže stať najväčším zdrojom globálnych emisií.Ďalšie informácie o znižovaní plytvania potravinami a potravinovej pomoci nájdete na webstránke Tesca Informačný servis