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21. júla 2026

Na pomoc ľuďom po zemetrasení vo Venezuele vyzbierali Slováci už viac ako stotisíc eur


Tagy: Humanitárna pomoc Zbierka zemetrasenie vo Venezuele

Napriek tomu, že sa na Slovensku podarilo od darcov získať už viac ako 100-tisíc eur, pomoc bude potrebná aj na ďalšie dlhé mesiace. Venezuelu od Slovenska síce delia tisíce kilometrov, no Slováci po ...



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venezuela_earthquake_77925 676x451 21.7.2026 (SITA.sk) - Napriek tomu, že sa na Slovensku podarilo od darcov získať už viac ako 100-tisíc eur, pomoc bude potrebná aj na ďalšie dlhé mesiace.


Venezuelu od Slovenska síce delia tisíce kilometrov, no Slováci po ničivých zemetraseniach neváhali pomôcť vysokou sumou. Prostredníctvom neziskoviek cez portál DARUJME.sk poslali obetiam zemetrasenia už viac ako 100-tisíc eur. Pomoc však bude potrebná aj v nasledujúcich mesiacoch. Do zbierok na pomoc ľuďom vo Venezuele sa zapojilo takmer 1 900 darcov, ktorí poslali takmer 2 000 darov v celkovej hodnote 102 417eur. Dary pritom aj naďalej pribúdajú.

Solidarita Slovákov podľa manažérky DARUJME.sk Zuzany Behríkovej opäť ukázala, že vzdialenosť nerozhoduje. „Dary začali prichádzať prakticky okamžite po spustení darovacích výziev a organizáciám umožňujú pomáhať ľuďom tam, kde je situácia najkritickejšia,“ dodala Behríková.

Potraviny, pitná voda aj lieky


Cez portál DARUJME.sk získavajú dary organizácie Človek v ohrození, UNICEF Slovensko, ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, ADRA Slovensko a Slovenská katolícka charita a humanitárnu pomoc následne zabezpečujú v spolupráci s miestnymi tímami a partnerskými organizáciami priamo vo Venezuele.

Vyzbierané peniaze idú najmä na potraviny, pitnú vodu, lieky, zdravotnícky materiál, hygienické balíčky, prikrývky, matrace, stany a dočasné prístrešie. Organizácie súčasne reagujú aj na aktuálne potreby ľudí v najviac zasiahnutých oblastiach.

Slovenská katolícka charita priblížila, že sa počas prvých dvanástich dní núdzového stavu podarilo prostredníctvom siete Cáritas pomôcť 8 000 rodinám, a teda približne 40-tisíc ľuďom. Humanitárnu pomoc pritom denne distribuovalo približne 280 dobrovoľníkov. Tí zabezpečovali potravinové a hygienické baličky, lieky a zdravotnícky materiál.

Pomáhať sa dá aj naďalej


Napriek tomu, že sa na Slovensku podarilo od darcov získať už viac ako 100-tisíc eur, pomoc bude podľa slov organizácií potrebná aj na ďalšie dlhé mesiace. Možnosť pomôcť ľuďom vo Venezuele preto zostáva naďalej otvorená.

Venezuelu zasiahla 24. júna 2026 séria dvoch silných zemetrasení. O život prišli tisíce ľudí, ďalšie tisíce utrpeli zranenia a mnohé rodiny prišli o svojich blízkych, domovy aj prístup k pitnej vode, potravinám a zdravotnej starostlivosti.


Zdroj: SITA.sk - Na pomoc ľuďom po zemetrasení vo Venezuele vyzbierali Slováci už viac ako stotisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Humanitárna pomoc Zbierka zemetrasenie vo Venezuele
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