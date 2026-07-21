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21. júla 2026
Predseda parlamentu Raši si v Košariskách uctil 146. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika
Šéf NR SR v svojom príhovore vyzdvihol kľúčovú úlohu M. R. Štefánika pri konštituovaní modernej slovenskej štátnosti. Predseda
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21.7.2026 (SITA.sk) - Šéf NR SR v svojom príhovore vyzdvihol kľúčovú úlohu M. R. Štefánika pri konštituovaní modernej slovenskej štátnosti.
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) si v Košariskách uctil 146. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika. Ako informovali z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, Raši sa v utorok zúčastnil na slávnostnom spomienkovom podujatí. Pred rodným domom Štefánika si predseda parlamentu položením venca uctil jeho pamiatku.
Predniesol i príhovor, v ktorom zdôraznil nevyhnutnosť uchovávania historickej pamäte, vlastenectva, úcty k odboju a spájania spoločnosti. V úvodnom slove Raši vyjadril vďaku organizátorom podujatia, a tiež pamätníkom, ktorých odkaz označil za stále živý a inšpiratívny.
„To, čo by malo byť bežné a normálne, sa začína z našej spoločnosti vytrácať a momenty a spomienky, ako je táto, sú mimoriadne dôležité, a to najmä pre naše deti a vnúčatá. Ďakujem vám, ktorí ste tu dnes s nami a ktorí ste boli osobne aktívni v protifašistickom odboji a v bojoch druhej svetovej vojny. Váš odkaz a to, že mier a sloboda neboli zadarmo, je tým najlepším signálom do budúcnosti, aby sa hrôzy, ktoré ste museli zažiť, už nikdy neopakovali,“ povedal.
Šéf NR SR tiež v svojom príhovore vyzdvihol kľúčovú úlohu M. R. Štefánika pri konštituovaní modernej slovenskej štátnosti. Pripomenul, že išlo o mimoriadnu osobnosť, astronóma, vedca, diplomata, vojaka i ministra, ktorý dokázal spájať ľudí. Spolu s Tomášom G. Masarykom a Edvardom Benešom sa im podarilo premeniť myšlienku samostatného štátu na realitu.
„Stojíme na mieste narodenia jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín. Milan Rastislav Štefánik patril medzi tých pár vzácnych ľudí, vďaka ktorým sme sa dostali na mapu sveta, môžeme byť hrdými Slovákmi a vďaka ktorým vzniklo Československo. Práve vďaka tomu sme sa mohli vydať na cestu, ktorá vyvrcholila zvrchovanosťou a vznikom samostatnej Slovenskej republiky. Hoci bol Štefánik svetoznámym Európanom, vždy bol v prvom rade hrdým Slovákom a za svoj národ dokázal bojovať všade, kde bol,“ prízvukoval Raši.
Predseda NR SR sa tiež v rámci svojho vystúpenia postavil proti súčasným politickým trendom a pripomenul povinnosť reprezentantov štátu hájiť záujmy Slovenska aj za jeho hranicami, ako to robili i historické osobnosti.
„Boj za vlastnú krajinu by mal byť samozrejmosťou, no v dnešnej dobe tu je generácia politikov, ktorá nebojuje za vlastnú krajinu v zahraničí, ale práve naopak, bojuje proti svojej vlasti. Sme a musíme byť hrdí Slováci. Bojovať za našu krajinu a za ľudí je to najdôležitejšie a prvoradé. Kdekoľvek sa vo svete ocitneme, musíme rovnako ako Štefánik a naši hrdinovia odboja robiť všetko pre Slovensko,“ akcentoval.
Rovnako zdôraznil aj nadčasovosť Štefánikovho životného kréda „Veriť, milovať, pracovať“, apeloval tiež na celospoločenskú súdržnosť. „Milan Rastislav Štefánik vedel, že veľké ciele nemožno dosiahnuť v rozdelenej spoločnosti. Ak chceme, aby bolo Slovensko silné, úspešné a rešpektované, musíme hľadať to, čo nás spája, a nedovoliť, aby nás rozdeľovali spory, ktoré oslabujú našu spoločnú budúcnosť,“ uzavrel Raši.
Na slávnostnom podujatí pri príležitosti výročia Štefánikovho narodenia sa zúčastnili aj predstavitelia štátnej správy, ozbrojených síl, samospráv aj vojnoví veteráni a účastníci protifašistického odboja.
Zdroj: SITA.sk - Predseda parlamentu Raši si v Košariskách uctil 146. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) si v Košariskách uctil 146. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika. Ako informovali z Odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR, Raši sa v utorok zúčastnil na slávnostnom spomienkovom podujatí. Pred rodným domom Štefánika si predseda parlamentu položením venca uctil jeho pamiatku.
Predniesol i príhovor, v ktorom zdôraznil nevyhnutnosť uchovávania historickej pamäte, vlastenectva, úcty k odboju a spájania spoločnosti. V úvodnom slove Raši vyjadril vďaku organizátorom podujatia, a tiež pamätníkom, ktorých odkaz označil za stále živý a inšpiratívny.
Štefánik bol mimoriadna osobnosť
„To, čo by malo byť bežné a normálne, sa začína z našej spoločnosti vytrácať a momenty a spomienky, ako je táto, sú mimoriadne dôležité, a to najmä pre naše deti a vnúčatá. Ďakujem vám, ktorí ste tu dnes s nami a ktorí ste boli osobne aktívni v protifašistickom odboji a v bojoch druhej svetovej vojny. Váš odkaz a to, že mier a sloboda neboli zadarmo, je tým najlepším signálom do budúcnosti, aby sa hrôzy, ktoré ste museli zažiť, už nikdy neopakovali,“ povedal.
Šéf NR SR tiež v svojom príhovore vyzdvihol kľúčovú úlohu M. R. Štefánika pri konštituovaní modernej slovenskej štátnosti. Pripomenul, že išlo o mimoriadnu osobnosť, astronóma, vedca, diplomata, vojaka i ministra, ktorý dokázal spájať ľudí. Spolu s Tomášom G. Masarykom a Edvardom Benešom sa im podarilo premeniť myšlienku samostatného štátu na realitu.
„Stojíme na mieste narodenia jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín. Milan Rastislav Štefánik patril medzi tých pár vzácnych ľudí, vďaka ktorým sme sa dostali na mapu sveta, môžeme byť hrdými Slovákmi a vďaka ktorým vzniklo Československo. Práve vďaka tomu sme sa mohli vydať na cestu, ktorá vyvrcholila zvrchovanosťou a vznikom samostatnej Slovenskej republiky. Hoci bol Štefánik svetoznámym Európanom, vždy bol v prvom rade hrdým Slovákom a za svoj národ dokázal bojovať všade, kde bol,“ prízvukoval Raši.
Predseda NR SR sa tiež v rámci svojho vystúpenia postavil proti súčasným politickým trendom a pripomenul povinnosť reprezentantov štátu hájiť záujmy Slovenska aj za jeho hranicami, ako to robili i historické osobnosti.
Raši apeloval na súdržnosť
„Boj za vlastnú krajinu by mal byť samozrejmosťou, no v dnešnej dobe tu je generácia politikov, ktorá nebojuje za vlastnú krajinu v zahraničí, ale práve naopak, bojuje proti svojej vlasti. Sme a musíme byť hrdí Slováci. Bojovať za našu krajinu a za ľudí je to najdôležitejšie a prvoradé. Kdekoľvek sa vo svete ocitneme, musíme rovnako ako Štefánik a naši hrdinovia odboja robiť všetko pre Slovensko,“ akcentoval.
Rovnako zdôraznil aj nadčasovosť Štefánikovho životného kréda „Veriť, milovať, pracovať“, apeloval tiež na celospoločenskú súdržnosť. „Milan Rastislav Štefánik vedel, že veľké ciele nemožno dosiahnuť v rozdelenej spoločnosti. Ak chceme, aby bolo Slovensko silné, úspešné a rešpektované, musíme hľadať to, čo nás spája, a nedovoliť, aby nás rozdeľovali spory, ktoré oslabujú našu spoločnú budúcnosť,“ uzavrel Raši.
Na slávnostnom podujatí pri príležitosti výročia Štefánikovho narodenia sa zúčastnili aj predstavitelia štátnej správy, ozbrojených síl, samospráv aj vojnoví veteráni a účastníci protifašistického odboja.
Zdroj: SITA.sk - Predseda parlamentu Raši si v Košariskách uctil 146. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika © SITA Všetky práva vyhradené.
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