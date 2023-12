Na posudzovanie reformy súdnej mapy z dielne exministerky Kolíkovej je príliš skoro, tvrdí Mazák

29.12.2023 (SITA.sk) - Momentálne je príliš skoro posudzovať, či reforma súdnej mapy z dielne exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej plní svoj účel. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal predseda Súdnej rady SR „Taký vstup do systému justície sa nedá vyhodnotiť v podstate za polroka, ak navyše v ňom máme dovolenkové obdobie,“ povedal Mazák s tým, že posúdiť účelnosť reformy bude možné asi tak o rok.Šéf súdnej rady doplnil, že napriek tomu, že reorganizácia súdneho systému zostala „mierne povedané na polceste“, domnieva sa, že bolo načase prijať aspoň to, čo sa napokon podarilo.