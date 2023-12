Schengen sa rozrástol o dve krajiny, ich vstup blokovalo Rakúsko pre obavy z migrácie

Blokovanie vstupu Rakúskom

Politická dohoda

29.12.2023 (SITA.sk) - Bulharsko a Rumunsko dosiahli súhlas so svoji prijatím do schengenského priestoru, v ktorom je možné cestovať bez hraničných kontrol. Členmi priestoru sa stanú od marca budúceho roka, ale najprv bude možné z oboch krajín na územie ostatných členov Schengenu bez kontrol cestovať len leteckou a námornou dopravou. Informoval o tom vo štvrtok bulharský premiér Nikolaj Denkov Vstup Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru blokovalo Rakúsko pre obavy z nelegálnej migrácie, ale v princípe dosiahlo so Sofiou a Bukurešťou dohodu.„Rokovania s Rakúskom budú kombinované s podstatnou podporou Európskej komisie pri ochrane vonkajších hraníc s Tureckom a Srbskom s cieľom zredukovať tok nelegálnych migrantov do Európy," dodal Denkov.Predseda rumunskej vlády Marcel Ciolacu tiež potvrdil prijatie jeho krajiny do schengenského priestoru. „Máme o tom politickú dohodu!", uviedol Ciolacu na Facebooku. „Od marca budúceho roka budú Rumuni využívať výhody schengenského priestoru pri cestách leteckou a námornou dopravou," konštatoval.Rakúsko v závere roku 2022 vetovalo prijatie Rumunska a Bulharska do Schengenu, hoci v rovnakom čase súhlasilo so vstupom Chorvátska.