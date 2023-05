Na predavačku v Handlovej vytiahol nôž a z pokladne si odniesol 80 eur, 26-ročnému mužovi hrozí dvanásťročný trest odňatia slobody

S nožom žiadal peniaze

Zadržali ho o niekoľko hodín

11.5.2023 (SITA.sk) - Dvanásťročný trest odňatia slobody hrozí 26-ročnému mužovi, ktorý v utorok 9. mája okolo poludnia lúpežne prepadol predavačku v jednej z handlovských predajní potravín.O podrobnostiach prípadu informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti. Muž po vstupe do odchodu vytiahol nôž a pri pokladničnom pulte od predavačky žiadal peniaze.„Žena z obavy o svoj život a zdravie vydala páchateľovi z registračnej pokladnice 80 eur. Ten následne z miesta činu ušiel na neznáme miesto," uviedla polícia.Policajti začali okamžite po páchateľovi tohto skutku pátrať, o niekoľko hodín ho zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia.„Prievidzský vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 26-ročnému mužovi pre zločin lúpeže. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bude spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby," dodala polícia s tým, že muž bol v minulosti trikrát súdne trestaný za prečiny nebezpečného vyhrážania.