Smer chce presadiť skorší termín predčasných volieb, mimoriadnu schôdzu zrejme neotvoria

aktualizované 11. mája 9:14





Prijatie uznesenia

Prijatím uznesenia by NR SR skonštatovala, že Slovensko ako parlamentná demokracia sa nachádza v hlbokej ústavnej a politickej kríze, ktorú nie je možné riešiť bez účasti parlamentu. Ďalej by skonštatovala, že Slovensko nevyhnutne potrebuje urýchlené vymenovanie novej vlády na základe výsledkov predčasných parlamentných volieb.



Podporou uznesenia by parlament vyslovil súhlas, že vymenovanie úradníckej vlády prezidentkou Zuzanou Čaputovou bez podpory NR SR v podobe vyslovenia dôvery takejto vláde bude viesť k prehĺbeniu chaosu a k niekoľkomesačnému odkladu prijatia finančných, ekonomických a sociálnych opatrení nevyhnutných na stabilizáciu situácie.



Opozícia v uznesení požaduje, aby prezidentka rozhodnutia o menovaní novej vlády dôsledne konzultovala s NR SR, ktorú musí nová vláda požiadať o vyslovenie dôvery. Ďalej žiada, aby úradnícka vláda okamžite po vymenovaní prezidentkou predložila na rokovanie NR SR v skrátenom legislatívnom konaní návrh na skrátenie súčasného volebného obdobia tak, aby sa voľby konali najneskôr začiatkom júla.





11.5.2023 (SITA.sk) - Mimoriadna schôdza parlamentu k skoršiemu termínu predčasných parlamentných volieb sa prvýkrát nepodarilo otvoriť. Vo štvrtok po 9:00 sa prezentovalo len 54 poslancov. Na to, aby bolo plénum uznášaniaschopné, treba nadpolovičnú väčšinu, čiže 76 poslancov. O uznášaniaschopnosť sa pokúsia opäť o 30 minút.Schôdzu iniciovala opozičná strana Smer - sociálna demokracia ( Smer-SD ), Hlas - sociálna demokracia a nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu Život-NS ). Strany tak chcú presadiť skorší termín volieb, tie by sa podľa nich mali konať najneskôr 1. alebo 8. júla.