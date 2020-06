Na prejazd územím Maďarska nie je potrebné povolenie

Slováci môžu tranzitovať cez krajinu

Krajine stále platí núdzový stav

18.6.2020 - Občania Slovenskej republiky môžu vstúpiť na územie Maďarska bez povinnosti predloženia negatívneho testu na Covid-19 alebo karantény. Rovnako môžu využívať medzinárodné letisko Franza Liszta v Budapešti. Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informovalo ministerstvo zahraničných vecí."Cestný tranzit slovenských občanov alebo občanov Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky cez územie Maďarska, nie je viazaný na žiadne povolenie/potvrdenie vydané maďarským policajným orgánom," uvádza ministerstvo.Tranzit cez územie Maďarska a späť na Slovensko môžu ľudia využiť cestou do alebo z Chorvátska, Rumunska, Srbska a Slovinska.Rezort diplomacie zároveň informuje, že Slováci môžu využívať medzinárodné letisko Franza Liszta v Budapešti na odlety a prílety.Upozorňuje však, že medzinárodné letecké spoločnosti pre stále platný núdzový stav v Maďarsku môžu odmietnuť nástup do lietadla zahraničným cestovateľom pri medzipristátiach, ktoré smerujú do Budapešti.Odporúča preto cestujúcim preveriť u leteckých spoločností, či im bude umožnený nástup na palubu lietadla."Nie je v kompetencii Veľvyslanectva SR v Budapešti vydávať povolenia v prípade odmietnutia nástupu do lietadla a v takomto prípade odporúčame zvoliť inú trasu návratu," upozorňuje ministerstvo.